In Beautiful ci saranno finalmente buone notizie per Thomas. Nelle puntate in onda dal 7 al 12 febbraio, il figlio di Ridge si risveglierà dal coma e sussurrerà il nome di Hope. Liam intanto sarà sempre più in preda ai sensi di colpa e vorrà dire a Hope di averla tradita con Steffy. Buone notizie anche per Eric e Quinn che torneranno finalmente insieme.

Liam vuole dire a Hope di averla tradita con Steffy

Le anticipazioni su ciò che andrà in onda sino a sabato 12 febbraio svelano che Liam sarà sempre più preda dei sensi di colpa per aver tradito Hope.

Il giovane, mentre sarà in sala di aspetto in attesa di avere notizie sull'operazione di Thomas, dirà a Steffy di voler raccontare a Hope che sono stati insieme. Steffy sarà sorpresa e dirà a Liam che al momento non ne vorrà parlare, visto che attenderà notizie su Thomas. Tutti quanti saranno in apprensione per il giovane Forrester e attenderanno notizie da Finn sull'esito dell'intervento. Nel frattempo, Ridge confidandosi con Hope, si mostrerà preoccupato e si domanderà se il figlio sarà cambiato dopo l'operazione.

Thomas si risveglia dal coma dopo l'operazione al cervello

Nelle nuove puntate di Beautiful arriverà finalmente il momento in cui Finn comunicherà a Ridge, Steffy e Hope che l'operazione sarà riuscita.

Finn inoltre dirà loro di ritenere che i deliri di Thomas fossero dovuti all'ematoma che premeva sul cervello. Tutto causato da un trauma cranico. Preso atto che l'operazione sarà perfettamente riuscita, ora non resterà che attendere il risveglio di Thomas. Passeranno ancora molte ore prima che ciò avvenga, ma finalmente Thomas uscirà dal coma, proprio mentre nella stanza ci saranno Steffy e Ridge.

Il ragazzo però sussusserà subito il nome di Hope.

Beautiful spoiler: Eric e Quinn tornano insieme

Dando uno sguardo alle prossime trame di Beautiful, ora che Thomas avrà riaperto gli occhi, sarà giunto il momento di preoccuparsi per la sua convalescenza. In casa, Forrester le buone notizie giungeranno anche sul fronte Eric e Quinn.

La donna, dopo aver sentito Shauna parlare con Eric, si renderà conto che l'amica non voleva di certo rubarle il marito, anzi. Quinn andrà quindi da Eric chiedendogli ancora scusa per ciò che avrà fatto a Brooke e Ridge. Eric la fermerà è sarà lui invece a chiedere scusa a lei. I due alla fine si riconcilieranno. Questo e molto altro accadrà nelle puntate in onda sino al 12 febbraio prossimo. L'appuntamento con la soap Tv americana è come sempre su Canale 5 a partire dalle 13:40. Per chi volesse rivedere gli episodi già andati in onda, questi possono essere recuperati collegandosi a Mediaset Infinity.