Imperdibili le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 febbraio 2022 delle puntate in onda su Rai 1 alle 15:55 e su RayPlay, dove possono essere riviste anche in replica. Nei nuovi episodi, tra Flora e Umberto succederà qualcosa di inaspettato che cambierà inevitabilmente il loro rapporto. Nonostante ciò, il primo pensiero di Guarnieri è Adelaide, che ancora non dà notizie. Occhio a Dante che, dopo aver fatto credere a Vittorio e Umberto di aver abbassato la testa, si servirà di un errore di Flora per arrivare al suo obiettivo.

Nel frattempo, a casa Colombo la tensione sarà altissima. Gemma, sentendosi in colpa per il rinvio del matrimonio di Ezio e Veronica, si farà coraggio confessando tutto.

Il Paradiso delle Signore 6, trame 14-18 febbraio: Flora e Umberto, notte di passione

Al Paradiso si respira un'aria romantica in occasione di San Valentino e Dante non perde tempo per fare una sorpresa a Beatrice: è davvero interessato a lei o ha in mente di usarla come ha già fatto?

La passione travolge anche Flora e Umberto, che trascorrono una focosa notte di passione. Al suo risveglio, Flora è sola e con un un cuscino vuoto: Guarnieri è già attivo per le ricerche di Adelaide, il suo unico e primo pensiero.

Sapendo quanto sia attratta da lui, Umberto convincerà poi Flora ad accettare un invito a cena da parte di Dante, nel tentativo di strappargli delle informazioni.

La situazione però, le si ritorce contro.

Dante ottiene le prove per distruggere Umberto

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Flora commetterà un errore fatale. Al circolo, si lascerà sfuggire a Dante della lettera di Umberto, nella quale sono contenute dichiarazioni molto compromettenti sulla morte di Achille.

Dante non perde tempo per mettere al corrente Fiorenza, che ora sa dove mettere la mani: una volta in possesso della lettera, Umberto sarà in balia dei loro ricatti.

Guarnieri, ignaro del pericolo che sta correndo, continuerà le sue indagini per trovare Adelaide.

Agnese viene a sapere che Rocco ha perso la testa per un'altra donna

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore della prossima settimana vedono Agnese sconvolta dopo aver saputo che Rocco ha un'altra donna a Roma, per la quale ha perso la testa.

Maria, per il momento, non deve sapere nulla.

Intanto, Salvatore chiede ad Anna di sposarlo e le propone di andare a vivere nell'appartamento che ha comprato dal padre di Gabriella. Anna, però, si sente in colpa perché sta continuando a mentirgli sulla paternità di Irene.

Ezio e Gloria fanno partorire una donna, anticipazioni Il Paradiso

Gemma si sentirà in colpa per quanto successo: Ezio, infatti, ha deciso di rinviare le nozze con Veronica perché non si fida di lei.

Gloria ed Ezio si avvicineranno ancora di più quando si troveranno ad aiutare una donna che sta per partorire. Sembra che i due non riescano più a stare lontani.

Infine, le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 febbraio raccontano che Gemma, in un ultimo tentativo di salvare il matrimonio di Veronica, confesserà a Ezio di aver scritto la lettera.