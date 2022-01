Inizio settimana difficile per Gemma a Uomini e donne. La dama torinese si è ritrovata messa alle strette da Maria De Filippi e da Tina Cipollari, in merito alla sua frequentazione con il cavaliere Leonardo. La scorsa settimana, infatti, Gemma aveva puntato il dito contro il cavaliere dopo aver ricevuto delle segnalazioni poco carine sul suo conto. Leonardo, però, ha scelto di non arrendersi ed è tornato in trasmissione per chiedere una seconda chance: di fronte al tentennamento della dama, sia Maria che Tina l'hanno messa alle strette.

Gemma messa alle strette a Uomini e donne

Nel dettaglio, Gemma aveva scelto di troncare la frequentazione con Leonardo dopo aver ricevuto delle segnalazioni in cui emergeva che il cavaliere fosse interessato solo alla visibilità, al punto da aver detto ad altre persone di provare "schifo" quando in trasmissione doveva baciarla.

Frasi che la dama ha considerato gravissime, tanto da decidere di mettere la parola fine a questa conoscenza, salvo poi tornare sui suoi passi.

Leonardo, infatti, questo pomeriggio è tornato di nuovo in studio da Maria De Filippi per avere un nuovo confronto con la celebre dama torinese, che da oltre un decennio cerca il suo principe azzurro in tv.

Il cavaliere ha chiesto così a Gemma di potersi vedere insieme per un'ultima cena, durante la quale avrebbe potuto spiegarle bene come stavano le cose e in questo modo provare a riconquistarla.

Maria De Filippi sbotta con Gemma Galgani a U&D

Una proposta che non ha entusiasmato più di tanto Gemma, la quale ha ribadito a più riprese che questa cena sarebbe stata solo una forzatura, dato che lei non sentiva più lo stesso trasporto nei confronti di Leonardo.

Tuttavia, la dama torinese è apparsa abbastanza indecisa e insicura sul da farsi, al punto che la padrona di casa di Uomini e donne, è intervenuta in prima persona per chiedere a Gemma di prendere una decisione definitiva su questa fatidica cena.

"E allora niente cena, basta che ti decidi", ha esclamato Maria nel corso della puntata, invitando così la dama a maturare una decisione e subito dopo si è ritrovata incalzata anche dalla sua nemica Tina.

La dama torinese 'perdona' Leonardo: la scelta a Uomini e donne

"Sei stata lo zerbino di mezza Italia, ti hanno fatto di tutto.

Adesso ti metti lì a sottolineare due cose", ha sbottato l'opinionista di Uomini e donne scagliandosi ancora una volta contro Gemma per la sua indecisione nei confronti di Leonardo.

Sta di fatto che, alla luce di queste critiche da parte di Tina e Maria, Gemma si è ritrovata messa alle strette e, alla fine, ha scelto di "perdonare" Leonardo, tanto da concedergli questa famosa cena ma senza grandi aspettative.