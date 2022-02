La soap americana Beautiful, prosegue il suo consueto appuntamento su Canale 5, sorprendendo i telespettatori con i molteplici avvincenti colpi di scena. In particolare, stando alle anticipazioniper la settimana che va dal 21 al 27 febbraio, Zende decide di occuparsi temporaneamente del progetto Hope for the Future mentre Thomas si trova in convalescenza. Lo stilista, infatti, aiutato da Hope e Finn e, ormai in fase di guarigione, sembra essere quasi pronto a tornare al suo lavoro.

Beautiful, anticipazioni fino al 27/2

Nelle puntate che vanno dal 21 al 27 febbraio di Beautiful, Finn decide di portare un caffè a letto alla sua fidanzata, Steffy, per farle una sorpresa romantica.

Seppur Steffy sia in ritardo per il lavoro, decide di trascorrere del tempo con il suo fidanzato e rilassarsi un po' prima di andare, mentre Hope, Zende e Zoe si domandano dove sia finita poiché l'aspettano già da un po'.

Intanto Carter parla con Ridge delle sue intenzioni di assumere qualcuno alla Fondazione Forrester con delle qualifiche specifiche. A tal proposito, il suo pensiero ricade in particolare su Paris e la tiene in considerazione come papabile candidata per ricoprire tale ruolo importante. Inoltre, la stessa sembra essere intenzionata ad ampliare il proprio bagaglio di esperienze lavorative.

Zende vede il manichino che somiglia a Hope

Inoltre Zende decide di occuparsi del progetto Hope for the Future e di dare una mano a Thomas, mentre è in convalescenza.

Finora non ha mai visto nulla in merito, soprattutto non si è mai imbattuto nel manichino a grandezza naturale di Hope. Quindi quando Charlie entra nella stanza con il manichino preso dall'appartamento di Thomas, resta sconvolto perché non si aspettava di assistere a una cosa del genere.

Intanto, Carter decide di visionare il curriculum di Paris con Ridge in modo tale da valutare il profilo della donna per poterle affidare l'incarico presso la Fondazione Forrester.

Intanto Paris si imbatte in Zoe, la quale è molto arrabbiata con lei per essere tornata improvvisamente a Los Angeles e per essersi intromessa nella sua vita.

Beautiful, altre anticipazioni

Infine, stando ad ulteriori anticipazioni previste per le prossime puntate di Beautiful, sembra che Thomas sia in via di guarigione. Di ciò, ne discutono insieme Hope e Steffy, le quali commentano anche la collaborazione nata tra lo stilista e Zende per il progetto Hope for the Future.

Le due amiche sono un po' scettiche a riguardo, ma restano comunque felici per i miglioramenti di Thomas.

Durante la loro conversazione, Steffy comincia a sentirsi in colpa ascoltando le parole compassionevoli dell'amica, Hope. Pertanto, Steffy comincia a ripensare a quanto accaduto tra lei e Liam, i quali si sono lasciati travolgere dalla passione.

Invece, Paris, dopo il litigio animato avuto con Zoe, si sente fortemente scoraggiata. Carter cerca di consolarla e di farle capire che sarà all'altezza del ruolo da ricoprire: lei può essere una grande aggiunta alla Fondazione e può collaborare tranquillamente con Zoe per cooperare all'interno della compagnia.

Paris, però, non riesce a capire il motivo della discussione accesa avuta con sua sorella Zoe e vuole cercare di capire quali siano le ragioni che la portano ad avercela con lei in quel modo.

Proprio mentre le due sorelle si confrontano per chiarirsi, fa irruzione Zende, interrompendo bruscamente la tensione sorta tra Zoe e Paris. Nonostante tutto quest'ultima dichiara apertamente di voler restare a Los Angeles e di avere intenzione di avvicinarsi a Zende.