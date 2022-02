L'amica geniale 3 - Storia di chi fugge e di chi resta andrà in onda con la terza puntata, domenica 20 febbraio. Si tratterà del penultimo appuntamento di questa stagione della serie televisiva tratta dagli omonimi romanzi di Elena Ferrante: i colpi di scena per le due protagoniste non mancheranno. Elena (Margherita Mazzucco) dovrà affrontare le incomprensioni con Pietro che vedrà i suoi amici troppo lontani dal suo mondo, mentre Lila (Gaia Girace) sconvolgerà di nuovo la vita della sua amica, rivelandole che sua sorella Elisa (Francesca Montuori) frequenta Marcello Solara (Elvis Esposito).

Incomprensioni tra Elena e Pietro: anticipazioni L'amica geniale 3

La terza puntata de L'amica geniale 3 di domenica 20 febbraio prevede come sempre la messa in onda di due episodi. Nel primo, intitolato "Terrore", Elena inizierà ad affrontare i primi problemi di coppia con Pietro. La giovane donna, infatti, sposerà la causa femminista: questo sarà motivo di discussione con suo marito, ma i problemi non finiranno qui. Pasquale e Nadi, infatti, inaspettatamente arriveranno a Firenze a casa di Elena e creeranno non pochi disagi. I due ragazzi, infatti, saranno sporchi e maleducati e si rivolgeranno a Pietro in modo ostile. Alla loro partenza, il litigio tra i due coniugi sarà inevitabile e il marito di Elena le chiederà di fare in modo che una situazione come quella vissuta con i suoi amici non si ripeta in futuro.

Lila telefona ad Elena e sconvolge di nuovo la sua vita: anticipazioni terza puntata di domenica 20 febbraio

L'amica geniale 3 continua con la terza e penultima puntata domenica, 20 febbraio e nel secondo episodio intitolato "Diventare", Lila tornerà a stravolgere la vita di Elena. Mentre saranno in villeggiatura, il piccolo Gennaro inizierà a litigare spesso con le figlie di Elena, ma la donna non sarà peso alla situazione.

Quando li sorprenderà a giocare al dottore, invece, le cose cambieranno. Inoltre, arriverà una telefonata da parte di Lila che riporterà la giovane Greco indietro nel tempo, al quartiere e alle sue origini. Lila, infatti confiderà a Elena che sua sorella Elisa frequenta Marcello Solara. Per la donna la notizia sarà un duro colpo e non ci penserà due volte a mollare tutto e a ritornare a Napoli per osservare la situazione da vicino e affrontarla.

I Solara, infatti, sono molto pericolosi ed Elena parlerà con sua sorella per capire cosa sta succedendo nella sua vita.

La regia della terza stagione de L'amica geniale - Storia di chi fugge e di chi resta è di Daniele Luchetti, mentre Saverio Costanzo (regista delle prime due) è ancora tra gli sceneggiatori. L'appuntamento con la quarta e ultima puntata è per domenica 27 febbraio.