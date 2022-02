Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 21 a sabato 26 febbraio, Liam ribadirà a Steffy l'intenzione di rivelare a Hope la loro notte d'amore. Inoltre Zoe litigherà con Paris, che diventerà sempre più intima con Zende, mentre Ridge chiederà a Brooke di perdonare Thomas per fargli passare al meglio il periodo di convalescenza.

Steffy è felice di avere al suo fianco Finnegan

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 21 al 26 febbraio, Hope racconterà a tutti quello che è successo a Thomas.

Intanto Steffy sarà felice di avere al suo fianco Finnegan, ma non riuscirà a dimenticare la notte d'amore passata con Liam. Il suo stato d'animo peggiorerà a maggior ragione dopo che Charlie porterà nuovamente in ufficio il manichino con il volto simile a Hope. Inoltre Carter esporrà a Ridge la necessità di trovare una persona altamente qualificata che possa occuparsi della gestione della fondazione Forrester. Il Walton penserà subito a Paris, che è esperta in questo settore.

Ridge chiede a Brooke di perdonare Thomas

Secondo le anticipazioni televisive fino al 26 febbraio, Hope farà vedere le foto pubblicitarie a Steffy. La Logan riferirà alla sorellastra che Zende e Zoe sono una risorsa importante per l'azienda.

La giovane Forrester concorderà con quanto detto, in considerazione del fatto che il fratello Thomas non potrà tornare al lavoro per tanto tempo. Intanto Ridge rifletterà alla proposta fattagli da Carter e dopo aver visionato insieme all'avvocato le sue esperienze lavorative comprenderà di trovarsi di fronte alla persona giusta per la fondazione.

Nel frattempo Zende e Paris si avvicineranno molto. In tutto questo Liam raggiungerà la moglie e Steffy. Hope sarà contenta e lieta che i dissapori del passato sono ormai un lontano ricordo. Quando lei andrà via, Liam ribadirà a Steffy la ferma volontà di confessare alla Logan tutta la verità. Ridge invece chiederà a Brooke di dare una seconda possibilità a Thomas, per consentire al ragazzo di passare in tutta tranquillità la sua convalescenza.

Carter rassicura Paris sul lavoro alla Forrester

In base agli spoiler della prossima settimana, sembrerà sempre più vicina l'assunzione di Paris alla Forrester e Carter la rassicurerà dicendole come sarà un grande valore aggiunto dell'azienda così come lo è stato Zoe. Quest'ultima litigherà con la sorella in quanto le rimprovererà di averle stravolto la sua vita da quando è venuta a Los Angeles. Paris sarà sbalordita di fronte alla reazione di Zoe e le ribadirà l'intenzione di restare in città e corteggiare Zende. Infine Hope mostrerà la sua contentezza per la guarigione di Thomas e Steffy sarà presa dai sensi di colpa per quello fatto con Liam.