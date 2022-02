Belen Rodriguez è prossima al debutto nel programma Le Iene, la 37enne argentina verrà affiancata da Teo Mammuccari. In un'intervista al Corriere della Sera, la showgirl ha spiegato cosa significa condurre un programma di quel tipo. In merito al presunto riavvicinamento con Stefano De Martino, la modella ha confermato ma al tempo stesso ha precisato di vivere da sola.

Le parole della conduttrice

Dopo l'addio con Antonino Spinalbese, si è parlato di un presunto ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino. I due sono stati avvistati più volte insieme, tanto che gli la cronaca rosa ha parlato di un riavvicinamento.

Nell'intervista Belen ha rivelato di non voler parlare di questa fase. Tuttavia, ha confermato i numerosi incontri avuti con il conduttore campano: "Con Stefano ci rivediamo, non è una novità". A differenza del passato, però, la 37enne ha ammesso di avere cambiato la sua visione delle cose: "Noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete". La diretta interessata prima era convinta che per essere felice dovesse avere per forza un compagno al suo fianco.

Nel momento in cui ha compreso che le cose non stanno così, Belen ha chiosato: "Ora vivo sola, con i miei figli".

'Oggi sono una mamma attenta'

Belen Rodriguez è mamma di due bambini, nati da due relazioni differenti: Santiago ha 8 anni, mentre Luna Marì ha solo 6 mesi.

La showgirl argentina ha spiegato che in questi anni è cambiata la sua visione di maternità.

Quando è arrivato Santiago aveva 26 anni: "Facevo le cose con leggerezza". Oggi invece, la più grande di casa Rodriguez si sente diversa: "Sono una mamma molto attenta". La diretta interessata ha rivelato di avere acquisito maggiori consapevolezze.

Sebbene abbia anche molte paure rispetto al passato, sente di essere una buona mamma: "La carriera è impostata, ho più tempo da dedicare ai miei figli".

Santiago è nato dal matrimonio con Stefano De Martino, mentre Luna Marì dalla relazione con Antonino Spinalbese. A tal proposito Belen ha speso delle parole al miele per entrambi i papà: "Sono ottimi e molto presenti".

Belen ha seguito il Festival di Sanremo

Alla vigilia del debutto con Le Iene, in onda mercoledì 9 febbraio, Belen Rodriguez ha confidato di avere seguito tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo. La diretta interessata si è complimentata con Amadeus per gli ottimi risultati ottenuti. Belen il palco dell'Ariston lo conosce benissimo, poiché è stata madrina in due edizioni. In base alla sua esperienza la 37enne ha chiosato: "Ho capito che se volevo fare tv, dovevo lavorare tantissimo".

Inoltre, la conduttrice si è complimentata con Drusilla Foer - la donna ha menzionato in una gag il tatuaggio della farfalla mostrata dalla Rodriguez - spiegando di essere rimasta incantata dalla sua presenza.