Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? È questo il gossip che ormai da diverse settimane impazza sul web, social e giornali di gossip, dopo che la showgirl argentina ha confermato la fine della sua relazione con Antonino Spinalbese.

Come se non bastasse, in queste ultime settimane, Belen è stata più volte beccata in compagnia del suo ex marito Stefano De Martino, tanto da alimentare nuovamente le voci legate ad un ritorno insieme per questa celebre coppia. A non essere convinto di questa situazione, però, è l'esperto di gossip Alessandro Rosica che ha svelato dei retroscena su questo ritorno di fiamma.

Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Nel dettaglio, dopo aver svelato sui social di essere single e quindi confermato la fine della sua relazione con Antonino Spinalbese, padre della sua seconda figlia, Belen è riapparsa di nuovo al fianco di Stefano De Martino, padre del primo figlio Santiago.

I due sono stati beccati insieme in diverse occasioni: paparazzati mentre uscivano insieme da una stessa abitazione e poi ancora mentre facevano delle passeggiate notturne a Milano.

Insomma tutto sembrerebbe far pensare che tra Belen e Stefano sia tornato di nuovo il sereno e che i due ex coniugi abbiano scelto di riprovarci per l'ennesima volta e quindi di riprendere in mano le redini della loro relazione.

Il retroscena di Rosica sul discusso ritorno di fiamma tra Belen e Stefano

Ma qual è la verità dei fatti? Di questo ritorno di fiamma non ne è affatto convinto l'esperto di gossip Alessandro Rosica che, sui social, non si è fatto problemi a svelare dei retroscena rivelando che dietro questa situazione si celerebbe lo zampino di Fabrizio Corona.

"Belen-Corona insieme da Bulgari dove organizzavano paparazzate prossime per il finto ritorno di fiamma con Stefano De Martino", ha svelato Rosica sul suo profilo Instagram.

"Corona con sorriso sbarazzino raccontava di come lui abbia organizzato gli scorsi servizi sempre di Belen e Stefano. Non cambieranno mai questi due", ha chiosato ancora Rosica che non sembra credere affatto nel ritorno di fiamma della coppia.

Presto il ritorno in tv di Belen Rodriguez

Insomma i dubbi da parte dell'esperto di gossip social non mancano anche se, fino a questo momento, sia Belen che Stefano hanno scelto di perseguire la strada del silenzio e quindi di non proferire parola su quanto è accaduto.

Intanto, però, stando alle ultime indiscrezioni legate al futuro professionale della showgirl argentina, nelle prossime settimane dovrebbe ritornare in tv al timone de Le Iene Show, il programma di Italia 1 che potrebbe condurre con Teo Mammucari.