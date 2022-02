Tra Belen e Stefano c'è stato un ritorno di fiamma? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan della coppia, dopo che nel corso delle ultime settimane sono apparsi più volte insieme sui giornali di Gossip. Dopo che la conduttrice e showgirl argentina è tornata a essere single, è stata beccata in compagnia del suo ex marito Stefano e si sono subito rincorse voci legate a un ritorno insieme. A fare chiarezza ci ha pensato la stessa Belen che, in una recente intervista, ha svelato che sebbene si stia rivedendo con De Martino al momento vive sola.

Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Nel dettaglio, Belen e Stefano da un paio di settimane sono stati beccati più volte insieme dai vari paparazzi di gossip. La showgirl argentina, reduce dalla fine della sua relazione con Antonino Spinalbese, è stata rivista di nuovo in compagnia del padre di suo figlio Santiago.

Beccati insieme in diverse occasioni e anche a una festa dove sembrava essere tornata l'alchimia e la serenità di un tempo, si sono diffuse voci legate a un nuovo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano. A fare un po' di chiarezza, dopo queste voci e le indiscrezioni legate alla vita sentimentale della showgirl, ci ha pensato lei stessa.

La verità di Belen sul rapporto con il suo ex marito Stefano

Intervistata dal "Corriere della Sera", Belen ha risposto alle domande legate alla sua attuale vita sentimentale, svelando che sebbene in questo momento si stia rivedendo con Stefano, continua a vivere da sola. "In questa fase mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità", ha ammesso Belen rompendo così il silenzio su questi rumors e confermando di fatto che con il suo ex marito c'è stato un nuovo riavvicinamento.

"Noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così", ha aggiunto ancora la showgirl argentina confermando di fatto di non avere bisogno di un uomo per essere serena.

'Ora vivo con i miei figli', ha ammesso Belen

"Ora vivo sola con i miei figli.

Serena", ha ammesso Belen che di fatto ha smentito le indiscrezioni e i rumors che parlavano di un possibile ritorno insieme della coppia, sotto lo stesso tetto. Sta di fatto, però, che Belen non ha nascosto questo riavvicinamento con Stefano De Martino e la notizia torna a far sognare i fan.

In attesa di nuovi sviluppi, la showgirl argentina si concentra sul lavoro e dal prossimo 9 febbraio tornerà sul piccolo schermo al timone de Le Iene, il programma di inchieste di Italia 1 che quest'anno condurrà insieme a Teo Mammucari, entrambi reduci da Tu si que vales.