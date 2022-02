Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Makari, nella seconda puntata della seconda stagione che andrà in onda il prossimo lunedì 14 febbraio in prima serata su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, il protagonista Saverio Lamanna incontrerà una donna di nome Angela che potrebbe mettere a rischio la sua relazione con Suleima e dovrà risolvere il mistero dell'assassinio del giornalista Simone Triassi.

Saverio incontrerà Angela e metterà in dubbio la sua relazione con Suleima

Nel secondo appuntamento di lunedì 14 febbraio, verrà mandato in onda il secondo capitolo della Serie TV basata sui libri dello scrittore Gaetano Savatteri. In questa puntata ci saranno nuovi sviluppi della complicata storia d'amore tra Saverio Lamanna e Suleima. I due infatti saranno messi seriamente alla prova da tentazioni e distrazioni che potrebbero minare il loro rapporto. Allo stesso tempo, a rendere ancor più complicata la loro relazione, sarà il trasferimento di Teodoro, capo della ragazza, a Makari.

Dunque, Lamanna deciderà di distrarsi un pò dalle vicende sentimentali e quindi, accetterà di concentrare le sue energie non più sulla gelosia, ma sul lavoro.

Proprio per questo motivo, Saverio accetterà di partecipare ad un convegno sul mondo del giornalismo. Inoltre, sarà proprio in questa situazione che il protagonista si ritroverà di fronte ad alcune tentazioni. Infatti, l'uomo incontrerà una donna di nome Angela che metterà in dubbio tutte le sue certezze.

Saverio e Piccionello alle prese con l'omicidio di un noto giornalista

Il protagonista si ritroverà alla prese con una nuova indagine da portare a termine, insieme al suo fedele compagno di viaggio Peppe Piccionello. Dunque, Saverio si ritroverà a dover risolvere un mistero legato al suo mondo.

Entrando nello specifico della vicenda, al convegno organizzato da un vecchio amico di Lamanna (Franco Pitrone), il noto scrittore e giornalista Simone Triassi verrà assassinato.

Dove rivedere le puntate di Makari

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva del secondo appuntamento con la seconda stagione di Makari, per scoprire come andrà a finire la storia d'amore tra Saverio e Suleima. Allo stesso tempo resterà da capire chi avrà assassinato il famoso giornalista durante il convegno a cui Lamanna ha partecipato insieme a Piccionello.

Intanto, per rivedere la prima puntata o anche la prima stagione della serie, basterà andare sulla piattaforma gratuita di Rai play.