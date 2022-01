Ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? È questa l'ultima chicca di Gossip che riguarda una delle coppie più discusse e chiacchierate del panorama televisivo e dello spettacolo italiano. Dopo la fine del loro matrimonio, Belen scelse di voltare pagina e lo fece insieme al giovane Antonino Spinalbese, l'hairstylist che le rubò il cuore e la rese mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì. A quanto pare, però, le cose tra i due non hanno funzionato e in queste ultime ore la showgirl argentina è stata nuovamente paparazzata in compagnia del suo ex marito.

La nuova vita di Belen dopo l'addio con Antonino

Nel dettaglio, da un po' di tempo la love story tra Belen e Antonino sembra non andare nel verso giusto.

Le strade tra i due si sono separate e, soprattutto durante il periodo delle feste natalizie, i due non sono mai apparsi insieme, confermando di fatto le indiscrezioni apparse sui giornali di gossip.

La relazione tra Belen e Antonino sarebbe giunta al capolinea e, in questi giorni, la showgirl argentina ha scelto di staccare la spina dai vari impegni e lo ha fatto concedendosi una vacanza relax in compagnia della sua amica Patrizia Griffini. Le due sono volate insieme in Uruguay, dove si era vociferato che Belen avesse rivisto il suo ex Lavezzi.

Ritorno di fiamma tra Belen e il suo ex Stefano De Martino?

Il calciatore, però, sui social ha smentito queste indiscrezioni affermando che non c'è stato nessun ritorno di fiamma con la showgirl argentina e che lui è felicemente fidanzato e innamorato con un'altra persona.

Ma i colpi di scena non finiscono mai e, in queste ore, si è tornato a parlare di un possibile ritorno di fiamma tra Belen e il suo ex marito Stefano De Martino.

I due sono stati paparazzati insieme dal portale web Whoopsee.it, che ha pubblicato foto e video che testimoniano proprio il nuovo incontro che c'è stato in queste ore tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano, attualmente al timone del programma Bar Stella in onda su Rai 2.

La paparazzata di Belen e Stefano insieme

Una volta atterrata in aeroporto dopo il viaggio in Uruguay con la sua amica, ecco che Belen ha avuto modo di rivedere subito il suo ex De Martino, padre del piccolo Santiago, primo figlio della showgirl.

Tra Belen e Stefano si nota un certo feeling e una certa complicità, quasi come se non fossero mai stati separati per tutto questo tempo, a dimostrazione del fatto che nonostante tutto sono rimasti in buoni rapporti.

Ma qual è la verità dei fatti a questo punto? C'è un vero ritorno di fiamma tra Belen e Stefano? A parlare di questa ipotesi, già qualche settimana fa, era stata la rivista Chi, la quale aveva svelato che la showgirl avesse trascorso le feste di Natale in compagnia del suo ex marito.