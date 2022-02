Cambio programmazione in casa Mediaset per i prossimi mesi del 2022. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda della soap opera Una vita, che tutti i giorni tiene compagnia a milioni di spettatori su Canale 5 ma che ben presto saluterà il suo affezionato pubblico.

A chiudere i battenti sarà anche un'altra soap che in questi mesi ha intrattenuto il pubblico Mediaset: trattasi di Love is in the air, la serie turca con protagonisti Eda e Serkan.

Addio Una Vita, la soap chiude per sempre: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset che si verificherà nel corso del 2022 riguarderà in primis la fascia del daytime, dove a distanza di ben dieci anni dalla messa in onda della prima puntata, ci sarà la chiusura definitiva di Una Vita.

La celebre soap ambientata nel quartiere immaginario di Acacias 38, saluterà per sempre il pubblico italiano dopo che lo scorso anno ha salutato anche il pubblico spagnolo.

I produttori di Una Vita, infatti, complice la flessione del numero di ascolti che ha registrato la soap nel corso delle ultime stagioni, saluterà definitivamente il pubblico di Canale 5.

Una Vita saluta per sempre il pubblico Mediaset

Con l'ottava e ultima stagione, la soap chiuderà per sempre i battenti e i colpi di scena non mancheranno in quelle che saranno le puntate conclusive, caratterizzate ancora una volta dalle vicende della perfida Genoveva, che porterà avanti nuovi intrighi prima di far calare il sipario su Acacias.

Per vedere in onda l'atteso finale di Una Vita in tv, bisognerà attendere ancora un po' di mesi: la messa in onda delle puntate conclusive, nel nostro paese, è prevista per l'estate e l'autunno 2022.

Un addio che sicuramente non lascerà indifferenti i numerosi fan e spettatori di questo celebre prodotto che negli anni ha avuto modo di spopolare tra daytime e prima serata.

In attesa di scoprire quale sarà il nuovo prodotto che rimpiazzerà Una Vita nel corso del 2022, nella fascia oraria 14:10-14:45, il cambio programmazione Mediaset riguarderà anche la fascia oraria che fa da traino a Pomeriggio 5.

Stop anche Love is in the air: cambio programmazione Mediaset 2022

L'appuntamento quotidiano con Love is in the air, la soap turca con Eda e Serkan, si avvia verso il gran finale di sempre.

La soap, infatti, chiuderà i battenti con la seconda e ultima stagione che attualmente sta andando in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

All'appello, infatti, mancano pochi episodi e il gran finale in Italia di questo prodotto turco di grande successo, è previsto per la primavera.

Anche in questo caso, le anticipazioni sulle ultime puntate di Love is in the air rivelano che non mancheranno i colpi di scena, dato che la coppia Eda-Serkan metterà al mondo il loro secondo figlio.