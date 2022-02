Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire dal mese di marzo. In daytime, ad esempio, si procederà con la cancellazione delle puntate domenicali di Amici 21 che, riprenderà la sua programmazione solo in prime time.

Occhi puntati anche sulla chiusura della prima stagione della miniserie Fosca Innocenti con protagonista Vanessa Incontrada, mentre su Italia 1 arriverà la conduttrice Barbara d'Urso.

Amici 21 stop di domenica pomeriggio: cambio programmazione Mediaset marzo

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il mese di marzo 2022 riguarderà in primis la fascia della domenica pomeriggio.

Con il ritorno del serale di Amici 21, previsto a partire da metà marzo nel sabato sera della rete ammiraglia, ecco che il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi perderà la puntata della domenica pomeriggio.

Amici 21, infatti, non sarà più in onda nel pomeriggio festivo della rete ammiraglia Mediaset ma sarà in onda solo al sabato sera e poi in daytime, dal lunedì al venerdì, con la consueta striscia quotidiana in onda dopo Uomini e donne.

Confermato, invece, l'appuntamento domenicale con Verissimo: il talk show condotto da Silvia Toffanin sarà ugualmente in onda anche nel pomeriggio festivo, malgrado non potrà più contare sul traino importante dal punto di vista auditel, lasciato dalla trasmissione di Maria De Filippi.

Chiude Fosca Innocenti: ecco le novità del venerdì sera Mediaset

Novità anche nel venerdì sera di Canale 5: la fiction Fosca Innocenti, infatti, chiuderà i battenti con la messa in onda della quarta e ultima puntata prevista il 4 marzo.

In queste settimane di messa in onda, la serie con Vanessa Incontrada ha saputo intercettare e conquistare il gradimento di oltre tre milioni e mezzo di spettatori, motivo per il quale non si esclude che possa esserci una seconda stagione di Fosca Innocenti, in una delle prossime stagioni televisive del Biscione.

Intanto, però, da marzo il venerdì sera non sarà più ad appannaggio delle fiction, bensì degli show di intrattenimento che andranno in onda fino alla fine di maggio.

Le fiction passeranno al mercoledì sera e, tra i titoli più attesi dei prossimi mesi, spicca Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Barbara d'Urso ritorna in prima serata ma su Italia 1: le novità della programmazione di marzo

Novità anche per quanto riguarda la programmazione di Italia 1. A partire da marzo, infatti, ci sarà il ritorno in prime time di una delle conduttrici più amate del pubblico televisivo Mediaset.

Trattasi di Barbara d'Urso che sarà al timone de La Pupa e il Secchione Show, la cui messa in onda è prevista a partire da martedì 15 marzo 2022.

Barbara d'Urso affiancherà questo impegno in prime time con quello di Pomeriggio 5, il talk show in onda come sempre su Canale 5, dal lunedì al venerdì.