Dopo le nomination avvenute nell'ultima diretta del Grande fratello Vip, il rapporto tra Soleil Sorge e Davide Silvestri è radicalmente cambiato. I due sono arrivati a un punto di rottura, con Davide che durante uno sfogo con altri coinquilini ha dichiarato di aver chiuso per sempre con Soleil.

Soleil nomina Davide, lui replica: 'Tu non sei mia amica'

Le nomination al GF Vip sono sempre un momento molto delicato per i concorrenti. Nell'ultima diretta del 21 febbraio c'è stato l'ennesimo colpo di scena con Soleil che ha nominato Davide Silvestri. I due che sembravano essere amici sono a poco prima, non lo sono più.

Proprio così perché la 27enbe italo americana senza tanto girarci intorno, lo ha accusato di non essersi mai esposto e di essere uno stratega e ciò dopo aver visto un confessionale in cui Davide la criticava duramente per il teatrino con Alex e Delia. Soleil a questo punto si è vendicata nominando Davide con questa motivazione: "Resta zitto quando dovrebbe esporsi e poi non rispetta la nostra amicizia". Lui in tutta risposta, non solo ha detto che si aspettava la nomination ma ha puntualizzato: "Tu non sei una mia amica". Non solo, le ha pure rimproverato il fatto di aver fatto parte del teatrino con Delia e Alex.

Davide Silvestri contro Soleil: 'Con me lei ha chiuso'

Davide quindi, non è sembrato essere sorpreso dalla nomination, ma subito dopo la diretta del GF Vip si è lasciato andare a un duro sfogo con Katia Ricciarelli e Giucas Casella, dichiarando di aver perso la stima di Soleil: "Ha fatto la sua analisi, ribalta sugli altri ciò che è le.

Per me è finita là…con me lei ha chiuso". Davide è sembrato un fiume in piena, visto che ha proseguito sostenendo di non aver nessuna intenzione di seguire i consigli di Soleil: ''Le figure di mer.. così non le faccio! Se quello per lei vuol dire esporsi non è un consiglio che accetto”.

GF Vip, Davide in nomination insieme a Katia e Nathaly

Chiara e netta la posizione di Davide che si è detto felice di essere stato nominato da Soleil, perché questo vuol dire che non è mai stata una sua amica sincera. Per tutta una serie di motivi, Davide ha ribadito con fermezza di non voler certo a seguire i consigli della sua ex amica che a suo dire, è proprio l'ultima persona che dovrebbe dare consigli.

Insomma, se fino a poco tempo fa, Davide era pronto a difendere Soleil, ora pare aver cambiato radicalmente idea sul suo conto. "Da che pulpito devo ascoltare i suoi consigli" ha confessato il gieffino. Va detto che Davide è stato nominato anche da Nathaly e da Antonio e pertanto è finito al televoto di questa settimana insieme a Katia Ricciarelli e Caldonazzo. Chi sarà il prossimo eliminato del GF Vip? Per scoprirlo bisognerà attendere la prossima diretta di giovedì 24 febbraio.