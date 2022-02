Alfonso Signorini, durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 21 febbraio, ha mostrato a Soleil Sorge un confessionale in cui Davide Silvestri parlava di lei. Un'altra amicizia che si chiude definitivamente all'interno della casa, con tanto di nomination. All'inizio Soleil e Davide condividevano gran parte della giornata e avevano un bel rapporto, ma ora Silvestri ha deciso di allontanarsi dall'influencer, a causa del suo comportamento nel triangolo amoroso con Delia e Alex.

Soleil ha nominato Davide

Soleil Sorge, nella puntata del GF Vip del 21 febbraio, ha deciso di nominare Davide Silvestri, nonostante l'amicizia che un tempo li legava.

L'influencer ha spiegato di averlo nominato perché lui sta zitto quando dovrebbe parlare e perché non sta portando rispetto al loro legame. La donna è rimasta molto male per quello che Davide ha detto di lei in confessionale ed è convinta che stia seguendo una strategia. Il fatto che lui non sia stato abbastanza chiaro negli ultimi tempi ha ferito molto Soleil, che ha deciso di nominarlo con questa motivazione, sottolineando che preferirebbe che lui le dicesse in faccia quello che pensa. Silvestri ha dichiarato che si aspettava la sua nomination, ma Soleil ha specificato di aver deciso di fare il suo nome solo dopo aver visto il suo confessionale.

La risposta di Davide

Davide Silvestri non ha preso bene questa nomination, ma ha comunque sottolineato che se l'aspettava da lei.

L'attore ha spiegato che Soleil è molto più furba di quello che può sembrare da casa e che se dovesse dirle tutto quello che pensa probabilmente la ferirebbe. "Sei incoerente e quello che fai è deludente" ha sottolineato Davide Silvestri, aggiungendo che non la reputa una sua amica. Ha sottolineato che secondo lui Soleil è consapevole di far parte di un teatrino e di approfittarne, altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo ha sempre detto che vuole starne fuori ma poi ha baciato Delia Duran.

"Ti ho sempre difesa e ora non lo farò mai più" ha aggiunto Davide, sottolineando che con lui l'influencer ha chiuso e che non avranno più alcun tipo di rapporto.

Davide Silvestri: 'Adesso ci divertiamo'

"Adesso ci divertiamo, vedrai" ha detto Davide a Soleil appena usciti dalla stanza per le nomination. L'influencer ha avuto subito la risposta pronta, dicendogli che spera di divertirsi visto che fino a quel momento lui l'ha solo annoiata.

Durante la notte Davide si è sfogato con Giucas Casella e gli ha spiegato di essere felice di essere stato nominato da lei perché questo dimostra che non è un'amica sincera. L'attore ha aggiunto che lui non fa delle pessime figure come sta facendo Soleil e che dovrebbe smetterla di ribaltare sugli altri quello che in realtà è lei.