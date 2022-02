Novità in arrivo nella programmazione di Rai1 del prossimo mese di marzo. I cambiamenti riguarderanno in primis la fascia del prime time, dove chiuderanno i battenti diverse fiction che in questi mesi hanno intrattenuto il pubblico, tra cui Doc 2 - Nelle tue mani.

Al tempo stesso, però, gli spettatori della rete ammiraglia Rai si ritroveranno a poter apprezzare nuove serie televisive previste a partire dal mese di marzo, le quali segneranno il ritorno in tv di due volti amatissimi: trattasi di Lino Guanciale e Claudio Amendola.

Chiude Doc 2 - Nelle tue mani: cambio programmazione Rai1 marzo

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Rai1 del mese di marzo interesserà in primis la fascia del giovedì sera.

Trattasi di una delle serate più seguite della settimana, grazie alla messa in onda di Doc 2 - Nelle tue mani, la serie dei record con protagonista Luca Argentero, che sta ottenendo una media di oltre sei milioni e mezzo di telespettatori e ben il 30% di share in prima serata.

Il prossimo 3 marzo 2022, Doc 2 chiuderà i battenti e dal 10 marzo al suo posto ci sarà spazio per la messa in onda di Don Matteo 13, la storica e apprezzata fiction con Terence Hill, che tornerà nel giovedì sera primaverile con un nuovo ciclo di dieci appuntamenti.

Ritorna Lino Guanciale con Noi: ecco quando debutterà su Rai1

E poi ancora, il cambio programmazione riguarderà anche la serata della domenica, dove al termine del gran finale de L'amica geniale 3, ci sarà spazio per la messa in onda di una nuova attesissima fiction che segnerà il ritorno in tv di Lino Guanciale.

Reduce dal successo di ascolti de Il Commissario Ricciardi, Guanciale sarà il protagonista del remake di "This is us", la serie americana che ha ottenuto un boom di ascolti in tutto il mondo, portandosi a casa diversi premi.

Al suo fianco, in questa nuova avventura, ci sarà l'attrice Aurora Ruffino che il pubblico ha avuto modo di apprezzare in diverse fiction di successo trasmesse su Rai1, tra cui Braccialetti rossi e Questo nostro amore.

Il debutto di questa nuova serie tv è previsto di domenica sera, a partire dal 6 marzo per sei prime serate.

Claudio Amendola torna con Nero a metà 3: cambio programmazione Rai marzo

Il mese di marzo, inoltre, segnerà anche il ritorno in scena di un altro volto molto amato dal pubblico. Trattasi di Claudio Amendola che sarà nuovamente protagonista di Nero a metà, la serie poliziesca di Rai1 giunta alla sua terza stagione di messa in onda.

La fiction andrà in onda di lunedì sera, ereditando così la serata da Makàri 2, la serie con Claudio Gioè che anche quest'anno non ha deluso le aspettative dei telespettatori e dei vertici Rai.

Riusciranno questi nuovi titoli a catturare l'attenzione del pubblico della tv di Stato? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza finale.