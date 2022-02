Cambio programmazione in arrivo sulle reti Rai per i mesi di marzo e aprile 2022. Le novità riguarderanno in primis le fiction che andranno in onda nel corso delle prossime settimane: ci saranno delle riconferme ma anche dei titoli nuovi come nel caso di "Noi", la serie che segnerà il ritorno in video di Lino Guanciale.

Niente da fare, invece, per l'attesa seconda parte di Imma Tataranni 2, la Serie TV con Vanessa Scalera che, al momento, non risulta nella programmazione dei prossimi mesi.

Imma Tataranni 2 rimandata: cambio programmazione Rai1 marzo/aprile

Nel dettaglio, la prima parte di Imma Tataranni 2 è stata divisa in due parti: i primi episodi sono stati trasmessi in autunno e poi era stato annunciato che, la seconda parte con i restanti quattro appuntamenti inediti, sarebbe andata in onda nel corso della stagione primaverile.

Ebbene, alla fine c'è stato un cambio programmazione, dato che in queste settimane sono stati diffusi i palinsesti di Rai 1 per i mesi di marzo e aprile 2022 e, la fiction con Vanessa Scalera, non compare.

I nuovi appuntamenti con Imma Tataranni 2 non figurano nel palinsesto primaverile della rete ammiraglia Rai e quindi, a questo punto, non si esclude che la fiction poliziesca ambientata a Matera, possa slittare definitivamente alla prossima stagione autunnale.

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Imma Tataranni e la decisione finale della tv di Stato, il cambio programmazione dei prossimi mesi riguarderà anche la soap opera Il Paradiso delle signore 6.

Il Paradiso delle signore 6 chiude ad aprile, poi una nuova soap su Rai1

L'appuntamento con le puntate inedite di questa sesta, fortunata stagione della serie con protagonisti Vittorio Conti e Umberto Guarnieri, proseguirà fino al prossimo 29 aprile 2022, giorno in cui è in palinsesto l'ultima puntata della stagione.

A partire dalla prima settimana di maggio, Il Paradiso delle signore non troverà più spazio nella programmazione di Rai 1 e lascerà spazio al debutto di "Sei Sorelle", una nuova soap opera importata dalla Spagna, che terrà compagnia al pubblico nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:45 circa e proseguirà per tutto il periodo estivo.

Lino Guanciale raddoppia nella programmazione Rai: due fiction in arrivo tra marzo e aprile 2022

Tra le novità della programmazione di marzo e aprile 2022, va segnalato il debutto di Noi, la nuova serie televisiva con Lino Guanciale, tra i volti più amati del piccolo schermo.

Sempre Lino Guanciale, a partire dal 4 aprile, sarà anche il protagonista di Sopravvissuti, un'altra nuova fiction che andrà in onda nel lunedì sera della rete ammiraglia Rai, sfidando così L'Isola dei famosi 2022 trasmessa su Canale 5.