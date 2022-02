Barù continua ad essere un battitore libero all'interno della casa del GF Vip e, in queste ultime ore, ha sorpreso i suoi compagni di gioco, raccontando dei sogni intimi che fa su alcune delle concorrenti di questa sesta edizione.

Chiacchierando con Giucas e Soleil Sorge, Barù non si è fatto problemi ad ammettere di aver fatto dei sogni piccanti all'interno della casa. Tra le protagoniste vi sono Soleil e Jessica anche se, l'ex protagonista di Uomini e donne, sembra aver avuto la meglio sulla sua "avversaria".

Barù parla del suo sogno intimo con Soleil fatto nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, Barù ha raccontato a Soleil di aver fatto dei sogni intimi nel corso delle ultime giornate e, tra le protagoniste, vi era anche lei.

L'ex protagonista di Uomini e donne, in queste settimane ha infiammato le dinamiche del gioco per la sua relazione con Alex Belli ma, a quanto pare, avrebbe turbato anche i sogni del nipote di Costantino Della Gherardesca.

"Te eri per prima, sei stata la numero uno. Mi tentavi. Facevi finta di essere qualcun'altra", ha esclamato Barù raccontando così il suo sogno piccante fatto su Soleil Sorge.

"Se il mio bacio è mistico e figurati il resto", ha subito sentenziato Soleil visibilmente compiaciuto dalle rivelazioni di Barù, il quale poi ha svelato di aver fatto dei sogni intimi anche su Jessica, con la quale ha stretto un feeling speciale in questi mesi.

Il sogno intimo di Barù con Jessica: 'Con lei non ricordo nulla'

"Purtroppo non mi ricordo come era con Jessica, mi ricordo più Sole. Di Jessica non mi ricordo nulla", ha ammesso Barù chiacchierando con Giucas.

Come la prenderà Jessica questa confessione? La principessina potrebbe non gradire il fatto che Barù non ricordi nulla del sogno in cui erano in intimità mentre, di Soleil Sorge, ricorda tutto nei dettagli e nei particolari, tanto da proclamarla la "numero uno" indiscussa.

Lunedì 28 febbraio nuova puntata del GF Vip: prevista un'altra eliminazione

In attesa di scoprire quello che succederà, cresce l'attesa per la prossima puntata serale del GF Vip 6 in programma questo lunedì 28 febbraio in prime time su Canale 5.

La finalissima della sesta edizione si avvicina sempre più e, per i concorrenti che sono rimasti in gara, è giunto il momento della resa dei conti finale.

Nel corso della nuova diretta di lunedì sera, un altro dei vipponi in gara lascerà definitivamente il gioco.

Tra quelli in nomination vi sono: Nathaly, Antonio e Miriana. Chi dei tre sarà fatto fuori dal pubblico e dovrà così rinunciare alla possibilità di poter accedere alla finalissima del GF Vip? Il verdetto finale sarà svelato lunedì sera da Alfonso Signorini.