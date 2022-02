Love Tactics con Demet Özdemir e Şükrü Özyıldız è stato rilasciato su Netflix l'11 febbraio, ma sta già riscuotendo un grandissimo successo a livello mondiale. Infatti nella giornata del 13 febbraio è stato il sesto film più visto al mondo sulla piattaforma e ha fatto incetta di visualizzazioni soprattutto in Giordania e in Libano e in Turchia è stata la produzione più vista in assoluto sulla piattaforma digitale (in Italia si è classificato al sesto posto). In merito a questo buon risultato, l'attrice ha rilasciato un'intervista a un magazine turco, in cui ha avuto modo di parlare anche dei suoi progetti futuri.

Demet Özdemir: 'Se c'è un amore nella mia vita? Ora amo il mio lavoro'

In occasione dell'uscita su Netflix di Love Tactics, Demet Özdemir ha rilasciato un'intervista al magazine turco Hürryet Pazar, in cui ha avuto modo di parlare non solo del film che la vede protagonista, ma anche dei progetti futuri.

L'attrice ha in primis parlato del partner maschile in Love Tactics, Şükrü Özyıldız, che ha definito "un gentiluomo ingenuo, premuroso, incredibilmente laborioso e responsabile". Tra loro è nata una bella amicizia ed entrambi sperano, al più presto, di ritrovarsi sul set per lavorare insieme a una nuova produzione.

In occasione della festa di San Valentino le è stato chiesto se è una persona romantica: "Non sono una persona romantica, ma realista.

Al romanticismo preferisco il divertimento". Demet si aspetta un regalo per la festa degli innamorati? "Se lo ricevo ne sarò felice". In merito a ciò cresce la curiosità, infatti in questi giorni in Turchia si è parlato di una possibile proposta di nozze di Oğuzhan Koç a Demet proprio il giorno di San Valentino. Si vocifera che i due siano tornati insieme, ma alla domanda "in questo momento c'è l'amore nella tua vita?", lei ha risposto ridendo: "Amo il mio lavoro".

Demet: 'I 30 anni non mi spaventano'

Il 26 febbraio sarà un'altra data molto importante per Demet Özdemir, infatti l'attrice compirà trent'anni: "Quando avevo 20 anni a ogni compleanno pensavo 'ok, ho imparato qualcosa'. Ma ho capito che ogni anno che passa non imparo niente e la vita ti mette sempre alla prova con delle cose nuove.

I 30 anni non mi spaventano".

Una vita costellata da tanti successi, ma se non fosse andata bene con la recitazione, cosa avrebbe fatto Demet? "Qualcosa che riguardasse il mondo della psicologia, avrei provato a intraprendere un percorso con lo scopo di aiutare gli altri".

Per quanto riguarda il futuro, Demet ha dato qualche indizio sui suoi progetti: "Anche se non fornisco dei dettagli, avrò una serie su una piattaforma digitale". Non è arrivata una conferma ufficiale, ma sembra proprio che Demet tornerà in tv con una serie di Disney Plus.