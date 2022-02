Can Yaman e Diletta Leotta hanno tenuto banco per tutta l'estate sulle varie riviste di Gossip e cronaca rosa. La love story tra i due protagonisti del mondo dello spettacolo ha alimentato la curiosità dei tantissimi fan che speravano di assistere al lieto fine, ma così non è stato.

Ebbene, in queste ore si è tornato a parlare della coppia più chiacchierata di questa estate, complice un retroscena dell'esperto di gossip, Alessandro Rosica, il quale ha escluso un possibile ritorno di fiamma, così come ancora oggi spererebbero i fan.

Le novità sulla coppia Can-Diletta

Nel dettaglio, per tutta la stagione estiva Can e Diletta hanno infiammato le riviste di gossip con le tormentate vicende del loro amore e c'è stato addirittura un momento in cui si è arrivato a parlare anche di matrimonio.

Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fino a quando non c'è stata la notizia della separazione definitiva, confermata da Diletta in un'intervista tv a Verissimo.

Da quel momento in poi, è calato il sipario sulla coppia più discussa di questa estate 2022 e mentre Diletta ha ripreso in mano le redini della sua vita, Can è apparso decisamente più schivo anche sui social, dove ha cominciato a mostrarsi di meno.

Retroscena di Rosica su Can Yaman e Diletta

Tuttavia, i fan della coppia continuano a sperare ancora oggi in un ritorno di fiamma per questa celebre coppia che ha fatto sognare una vasta fetta di spettatori.

Ma è ancora possibile auspicare un loro ritorno insieme? A questa domanda ha risposto l'esperto di gossip Alessandro Rosica che, in questi mesi, ha fornito vari retroscena e indiscrezioni sulla coppia Can-Diletta.

Rosica, che fin dal primo momento ha puntato il dito contro Can e la conduttrice sportiva, accusandoli di aver architettato nei minimi dettagli questa "fake story", ha fatto sapere che ci sarebbero stati altri cambiamenti nella vita dell'attore.

Secondo quanto riportato da Rosica, l'assistente di Can Yaman, Roberto Macellari, che spesse volte è apparso nei post social dell'attore turco, sarebbe stato allontanato dal suo staff.

Ritorno di fiamma tra Can e Diletta? Parla Rosica

E, in queste ultime ore, la fidanzata di Macellari è stata beccata in compagnia di Diletta Leotta, come testimoniato da alcuni scatti social.

Tuttavia, coloro che sperano in un nuovo ritorno di fiamma resteranno delusi dato che, sempre secondo quanto riportato da Rosica, difficilmente tra i due tornerà di nuovo il sereno.

"Escludo quindi 100% ritorno fake story con Can Yaman", ha scritto Rosica sui social, confermando di fatto che tra i due protagonisti del gossip non potrà esserci un ritorno insieme così come auspicavano i numerosi fan della coppia.