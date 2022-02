Can Yaman e Francesca Chillemi si sono scambiati un bacio appassionato su una terrazza di Palermo. Flirt in corso tra i due attore? La risposta è decisamente no: nulla è come sembra. Se è vero che proprio a San Valentino, giorno dedicato all'amore sui social è iniziato a circolare un video amatoriale in cui sono ben visibili l'attore turco e l'ex Miss Italia mentre si scambiano tenerezze, è stato subito ben chiaro che si tratta di esigenze di scena. I due sono impegnati nelle ultime riprese di Viola come il mare, la serie prodotta da Lux Vide che dovrebbe andare in onda la prossima primavera, e il bacio altri non è stato che una "scena" tra i due protagonisti.

I gossip sulla vita privata di Can e Francesca

È stato sufficiente un video, ripreso da un passante, che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi per riaccendere il Gossip intorno alla vita privata dei due attori. Protagonisti della nuova serie 'Viola come il mare", ormai da diversi mesi Can e Francesca hanno lavorato fianco a fianco trovando una certa complicità sul set. Alcune paparazzate che li riguardavano, in particolare una in cui il turco entrava e usciva quasi camuffandosi con i suoi abiti dal portone della casa romana dell'ex Miss Italia, hanno fatto credere che tra i due l'affinità lavorativa fosse sfociata in qualcosa di più.

Il compagno di Francesca, padre della sua unica figlia, è stato suo malgrado coinvolto in questo gossip, ma i diretti interessati non si sono mai esposti sulla questione, cercando di mettere a tacere i rumor.

Così è stato fino a qualche giorno fa, quando i due sono stati sorpresi mentre si baciavano. Il video ha fatto velocemente il giro del web, ma poi è stato rimosso molto probabilmente perché la riproduzione di scene inedite di Viola come il mare è attualmente vietata.

'Bacio di scena' tra i due attori

Infatti, il bacio tra Can e Francesca indubbiamente c'è stato, ma si è trattato solo di una delle ultime riprese della fiction targata Lux Vide.

Ne è riprova che nel video stesso, era possibile vedere Chillemi mentre distoglie lo sguardo dopo essersi accorta di essere stata oggetto di un video di un passante. Attualmente, gli attori si trovano a Palermo dove sono già stati lo scorso autunno e il luogo delle "effusioni" è una terrazza nel capoluogo siciliano che evidentemente non è stato ben protetto dagli sguardi in discreti dei curiosi.

Non ci è dubbio che la presenza di Can Yaman a Palermo non è passata inosservata. Ovunque l'attore nato a Istanbul muova un passo viene seguito da quantità oceaniche di fan. Tant'è che qualche tempo fa, la manager di Yaman ha dovuto pubblicamente chiedere alla follower dell'attore il rispetto della sua privacy. Insomma, con buona pace di chi ci sperava, Francesca e Can sono coppia solo sul set.