Nuove trame aspettano i telespettatori della soap Il Paradiso delle Signore 6 in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55 e su RaiPlay, dove sono disponibili gli episodi in replica. Le nuove anticipazioni fanno luce su rapporto tra Sandro e Tina, ancora distanti. Recalcati sta scrivendo il musicarello insieme a Brivio, vuole fare una sorpresa alla moglie per tentare di riconquistarla. L'idea gli è stata data da Vittorio, che ha capito di essere estraneo al loro amore. Riuscirà Sandro a riavere la moglie? A quanto pare, i due si riavvicineranno nelle prossime puntate.

Non solo. Il fatto che Anna voglia portare la piccola Irene a Milano per vivere insieme a Salvatore, farà nascere in Tina la voglia di maternità. Resta da capire se la giovane Amato desideri un figlio con Sandro o con Vittorio che, comunque, è ancora nei suoi pensieri. Intanto, Umberto e Vittorio dovranno tenere gli occhi ben aperti, con Romagnoli e Fiorenza, uniti nell'obiettivo finale di sottrarre loro Il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore 6 nuove anticipazioni: Vittorio rischia di perdere il grande magazzino

Nei prossimi episodi della soap, Fiorenza verrà in possesso della lettera che Umberto ha scritto a Flora e che contiene preziose informazioni sulla morte di Achille. Dante avrà così la prova per ricattare Umberto e anche Conti.

Se non si sottometteranno al loro volere, Il Paradiso delle Signore potrebbe non essere più proprietà di Vittorio.

Ma non è finita qui, perché nelle nuove puntate ci sarà anche il ritorno di Adelaide. La contessa andrà a testimoniare in aula per la morte di Ravasi, ma questa volta su di lei scemeranno tutti i sospetti, grazie alla deposizione a suo favore fatta a tempo debito da Flora.

Ovviamente, la lettera di Umberto potrebbe cambiare tutto e mettere di nuovo i Guarnieri in seri guai. Sarà interessante vedere come il commendatore gestirà la delicata situazione.

Tina vuole un figlio ed è pronta a diventare mamma

Le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 svelano che ci saranno sviluppi tra Sandro e Tina.

Vittorio sta aiutando Recalcati nella difficile impresa di riconquistare la moglie, ma le cose prenderanno una piega inaspettata.

A quanto pare, Tina avrebbe mentito sul tradimento di Sandro e la verità verrà fuori molto presto: cosa nasconde la giovane Amato?

A far riappacificare Tina e Sandro potrebbe essere un lieto evento. Nelle prossime puntate, Tina, vedendo quanto amore ci sia tra Anna e Irene, avrà il desiderio di diventare madre e chissà che una gravidanza non la faccia riavvicinare al marito, con il tanto atteso lieto fine che farebbe sognare i telespettatori della soap.