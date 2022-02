Alex Belli, lunedì 14 febbraio, è tornato nella casa del GFVip in qualità di ospite. Parlando con Jessica Selassié, il diretto interessato ha affrontato l'argomento legato alla sua squalifica. Prima che la regia decidesse di cambiare l'inquadratura, l'ex concorrente ha lasciato intendere che aveva solamente terminato il suo contratto.

Il precedente

Lo scorso 13 dicembre Alex Belli è stato squalificato dal GFVip. Nel corso di un confronto-scontro con Delia Duran, il diretto interessato non aveva rispettato la distanza. Dunque, Signorini aveva proceduto a comunicare la squalifica dell'ex attore di Centrovetrine.

Nonostante l'uscita, Alex ha continuato a essere al centro delle dinamiche del Reality Show per via del triangolo amoroso con la compagna e con l'amica-speciale Soleil Sorge. Lo scorso 14 febbraio, Belli è tornato nella casa più spiata d'Italia per chiarire una volta per tutte le situazione con Delia.

Il presunto retroscena di Alex

Da quando il 38enne è tornato nella casa di Cinecittà ha innescato una serie di dinamiche. Parlando con Jessica Selassié della sua squalifica, il diretto interessato ha lanciato una bomba di gossip.

Nel dettaglio, l'ex concorrente ha commentato la reazione di alcuni suoi ex compagni d'avventura dopo la sua espulsione: "Voi vi siete chiesti come mai sono ancora qui a rompere il c..." A tal proposito il 38enne ha sostenuto che la sua non è stata una reale squalifica: "Io il 13 avevo già annunciato".

A quel punto la principessa etiope ha confidato di essersi posta il dubbio sull'uscita di Alex: "Pensavo che avevi toccato qualcuno".

⚠️ Alex ha ammesso che non è stato squalificato è che il 13 scadeva il suo contratto⚠️ PAGLIACCI CENSURATE STOCAZZO #GFvip #jessvip #jeru @GrandeFratello pic.twitter.com/fwbJzD4nYH — + Jessiche - Soleil ☠️ (@F34316) February 16, 2022

In replica, Belli ha affermato: "A noi il 13 finiva il contratto..." Mentre la chiacchierata tra i due "coinquilini" proseguiva, su Twitter, un utente ha segnalato una sorta di censura da parte della regia.

Gli autori infatti, hanno deciso di spegnere il microfono dell'attore.

Il contratto dei concorrenti

Alex Belli ha lasciato intendere di essere uscito dal reality show solamente perché non aveva firmato il prolungamento del contratto. In principio, tutti i concorrenti avevano firmato un contratto con scadenza il 13 dicembre, data in cui sarebbe dovuto terminare il GFVip.

Nel momento in cui il programma ha ottenuto ottimi ascolti, la produzione ha deciso di allungare il gioco fino al 14 marzo. Di conseguenza, i concorrenti ancora "reclusi" nella casa di Cinecittà avevano potuto decidere se proseguire o meno il loro percorso. È vero che Alex aveva annunciato ai suoi compagni d'avventura di voler tornare dalla compagna Delia, ma è altrettanto vero che non aveva ancora annunciato il ritiro dal gioco. Dunque, Alex Belli ai fini del programma risulta essere stato espulso.