A distanza di settimane dalle voci di flirt tra Can Yaman e Francesca Chillemi, il celebre attore turco in queste ore ha rotto per la prima volta il silenzio sulla sua collega.

Can e Francesca, in questi mesi, sono stati protagonisti sul set della fiction "Viola come il mare", destinata alla prima serata di Canale 5 dei prossimi mesi. I due, complici degli avvistamenti sospetti, sono finiti al centro del Gossip per un presunto flirt che, tuttavia, non è mai stato confermato ma neppure smentito dalla nuova coppia d'oro della fiction italiana.

Voci di flirt tra Can Yaman e Francesca Chillemi sul set di Viola come il mare

Nel dettaglio, qualche mese fa Can Yaman e Francesca Chillemi hanno cominciato a lavorare insieme sul set della fiction "Viola come il mare", una nuova produzione destinata alla prima serata di Canale 5, prevista nel corso di questo 2022.

Una serie decisamente molto attesa dal pubblico e dai fan dello stesso attore turco che, da tempo, speravano di vederlo all'azione in una fiction italiana, dopo averlo amato e apprezzato con le soap turche che hanno spopolato sulle reti Mediaset, ottenendo boom di ascolti.

Ebbene, sul set di questa fiction sarebbe nato un feeling speciale tra Can e Francesca: i due sono stati paparazzati in diverse occasioni extra-lavorative e, addirittura, una volta sono stati beccati mentre uscivano dallo stesso appartamento, incappucciati e mascherati per non farsi riconoscere dai fotografi.

Le nuove dichiarazioni di Can Yaman sulla collega Francesca Chillemi

Insomma, nel giro di poche settimane, si sono rincorse voci legate ad un possibile flirt tra Can Yaman e l'ex Miss Italia: voci che i due diretti interessati non hanno mai confermato ma neppure smentito, quasi come se non volessero dare ulteriormente adito a questi gossip che li riguardavano.

In queste ultime ore, però, Can Yaman ha scelto di rompere il muro del silenzio e lo ha fatto rilasciando le sue prime dichiarazioni sul conto dell'attrice.

In una recente intervista radiofonica, l'attore turco protagonista di DayDreamer e Mr Wrong, ha ammesso e confermato che con la sua partner femminile di Viola come il mare, c'è un buon feeling.

'Andiamo d'accordo', svela Can Yaman parlando di Francesca

"Io e lei andiamo molto d'accordo", ha ammesso l'attore turco che non si è dilungato più di tanto e non ha proferito parola in merito a quelle voci di flirt che lo riguardavano con Chillemi.

E poi ancora, parlando del suo italiano, l'attore ha svelato che proprio Francesca gli avrebbe fatto notare che è molto migliorato in questi mesi.

"L'altro giorno anche Chillemi mi ha detto che sono migliorato tanto", ha ammesso Can Yaman.