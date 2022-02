Lunedì 28 febbraio verrà trasmesso, sui canali della pay tv di Sky, Hotel Portofino. A interpretare il conte Carlo Albani sarà Daniele Pecci, recentemente protagonista della fiction Cuori. Nel corso di una recente intervista, riportata da diversi media del settore, l'attore ha parlato del ruolo che ricoprirà sul set della nuova fiction. Pecci ha inoltre confermato che "in estate mi dedicherò a girare le scene di Cuori 2, ma non sarà l'unica novità".

Pecci: 'Una donna non ricambierà i sentimenti di Carlo'

Debutterà lunedì 28/02 la nuova fiction Sky intitolata Hotel Portofino.

Insieme a molti attori di fama internazionale, Daniele Pecci sarà uno dei principali protagonisti e vestirà i panni del conte Carlo Albani. Durante una recente dichiarazione, Pecci ha raccontato qualche dettaglio in più sul personaggio che rappresenterà, ovvero un uomo di alta borghesia che andrà in Liguria con il figlio per una vacanza. A proposito del suo ruolo nella fiction, Pecci ha rivelato: "Carlo ha studiato in Inghilterra ed è in vacanza con il figlio Roberto in una residenza di inglesi".

Come anticipato da Daniele, le trame della prossima programmazione di Hotel Portofino rivelano che il conte Carlo Albani farà amicizia con Bella, la proprietaria dell'albergo dove alloggiano lui e il figlio.

Non mancheranno i colpi di scena perché Bella subirà dei ricatti da parte di un gerarca fascista. Particolare sarà anche il legame tra Carlo e il figlio. Come spigato da Pecci, Roberto ha un carattere molto diverso dal papà e non sarà interessato particolarmente al mondo inglese. A proposito delle vicende che ruoteranno intorno alla nuova fiction, l'attore ha aggiunto: "Si creerà anche un profondo astio in amore perché Carlo non riceverà le attenzioni da parte della donna amata".

Stando agli spoiler da poco diffusi, sembrerebbe che questa donna si innamorerà del figlio Roberto.

'Adoro riscoprire abitudini vecchie'

Oltre a essere protagonista nella nuova serie televisiva Hotel Portofino, Daniele Pecci è proiettato su altri progetti distanti dall'attuale periodo. A tal proposito, l'attore ha confessato: "Mi sento felice quando riscopro vecchi modi di fare e rivivo le abitudini delle società di una volta".

Nel corso dell'intervista, Pecci ha annunciato l'inizio delle riprese della seconda stagione di Cuori, previste per la prossima estate. Sarà questo il suo prossimo lavoro dopo la messa in onda di Hotel Portofino. Attualmente non si sa quando verrà trasmessa in tv questa seconda stagione, si attendono, infatti, informazioni ufficiali da parte della stessa produzione e della Rai. Quello che è certo è che Pecci farà nuovamente parte del cast.