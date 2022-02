La serie televisiva Doc - Nelle tue mani, prosegue la propria messa in onda su Rai 1 ogni giovedì sera. Le vicende ruotano intorno alla vita del personaggio principale: Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, primario dell'ospedale che, con tantissime difficoltà, è tornato finalmente al suo lavoro dopo aver perso la memoria.

Per Andrea è un periodo molto difficile e arriverà a pensare di dire addio alla sua carriera professionale. Giovedì 17 febbraio va in onda il quinto appuntamento con la serie e sono in programma diversi imprevisti per Doc, il quale sarà profondamente in crisi.

Anticipazioni di Doc 2 del 17 febbraio

Nel prossimo episodio di Doc - nelle tue mani, in onda il 17 febbraio a partire dalle ore 21:25 su Rai 1, Andrea cerca di salvare la vita a una donna - una detenuta - la quale è stata accusata per l'omicidio di sua figlia e che per tale motivo non viene ben vista dai colleghi di Andrea.

Intanto, oltre a dover occuparsi della sua paziente, Doc deve far fronte all'inchiesta sul suo conto dovuta alla morte di Lorenzo. Fortunatamente, Agnese è sempre in prima linea per difenderlo e sostenerlo nei momenti più difficili, soprattutto in questo caso.

Intanto, Damiano scopre delle cose che riguardano Andrea e che potrebbero addirittura comprometterlo: il certificato che attesta la febbre di Lorenzo Lazzarini.

Pertanto, si trova di fronte a un bivio molto difficile: tradire la sua squadra di sempre, divulgando la notizia di quanto scoperto, oppure far finta di nulla e continuare a stare dalla loro parte.

Doc - Nelle tue mani, la crisi di Andrea

Durante i due episodi Doc trasmessi il 17 febbraio Andrea si ritroverà a dover affrontare una crisi sul piano professionale, dovuta a tante vicende tra cui l'inchiesta aperta sul suo conto per il caso del decesso di Lorenzo, ma deve anche far fronte al rapporto con sua figlia.

Infatti, sembra che il legame con Carolina comincia a deteriorarsi ulteriormente e Andrea non riesce a gestirlo. La ragazza è sempre più distante da suo padre e ciò provoca in lui una profonda crisi interiore. Pertanto, Andrea comincia a domandarsi se sia lui il problema della decisione di Carolina di allontanarsi bruscamente e inizia a sentirsi responsabile delle difficoltà nel rapporto con sua figlia.

Inoltre il primario comincia seriamente a porsi delle domande sulla sua posizione professionale. In particolare, Andrea crede di non essere più all'altezza dei suoi colleghi, arrivando al punto di pensare di arrendersi e di abbandonare la sua carriera.