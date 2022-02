Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Doc nelle tue mani, nella quinta puntata della seconda stagione che andrà in onda giovedì 17 febbraio in prima serata su Rai 1 alle 21:25 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel quinto appuntamento con protagonista Luca Argentero, verranno trasmessi il nono e il decimo episodio, in cui Andrea Fanti avrà una crisi sia dal punto di vista sia privato che professionale. Infatti, per Doc in entrambi i casi tutto andrà a rotoli. Da un lato, il rapporto con la figlia si farà sempre più difficile per Fanti.

Dall'altro invece, i sospetti legati all'inchiesta faranno sentire il protagonista completamente con le spalle al muro.

Damiano dovrà decidere se tradire la squadra o stare dalla loro parte

Nella quinta puntata che andrà in onda giovedì 17 febbraio, Andrea Fanti si schiererà in prima linea perché vorrà assolutamente salvare la vita di una donna che si troverà in carcere con l'accusa di aver provato a uccidere sua figlia. A causa di ciò, quest'ultima si ritroverà a dover affrontare tutti i pregiudizi dei colleghi di Doc.

Nel frattempo Fanti, mentre si starà occupando della paziente, dovrà anche difendersi nell'inchiesta che lo riguarderà. Fortunatamente, il protagonista non sarà solo ad affrontare tutto ciò, in quanto Agnese gli starà vicino e sarà pronta a difenderlo fino alla fine.

Intanto, Damiano scoprirà alcuni segreti che rischieranno di compromettere la situazione di Andrea. In particolare, il nuovo internista troverà il certificato che attestava la febbre del medico Lorenzo Lazzarini. Il nuovo arrivato quindi avrà una scelta molto difficile da fare, in quanto dovrà decidere se tradire la squadra di cui ora fa parte a tutti gli effetti oppure stare dalla loro parte.

Andrea avrà una crisi professionale e anche con sua figlia Carolina

Nell'episodio dieci della quinta puntata, il protagonista Andrea Fanti insieme agli altri medici si dovrà occupare di un paziente che mai avrebbero voluto nel loro reparto. Allo stesso tempo, Doc si ritroverà a fare i conti con il difficile rapporto che continuerà ad avere con sua figlia.

Infatti, Carolina sarà sempre più distante da suo padre.

Poco dopo, Fanti interrogherà se stesso riguardo la scelta di sua figlia di allontanarsi da lui. L'uomo però avrà anche una crisi dal punto di vista professionale, in quanto comincerà a pensare che forse non è all'altezza di tutte le aspettative dei suoi colleghi. Infine, Andrea si porrà il quesito che mai avrebbe voluto porsi: "Sarà forse arrivato il momento di arrendersi?".