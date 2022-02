Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Lea – Un nuovo giorno, nella seconda puntata della prima stagione che andrà in onda martedì 15 febbraio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nei nuovi episodi della fiction con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti, Anna sarà in crisi con Marco. Infatti, quest'ultimo sarò sempre più intenzionato a riconquistare la sua ex moglie.

Proprio per questo motivo, Anna sarà furiosa con Lea e attribuirà a lei la crisi con il suo uomo. Nel frattempo, Arturo affronterà un momento di forte difficoltà con la figlia Martina.

Koljia rischierà di finire nuovamente in un orfanotrofio in Russia

Nella seconda puntata di Lea – Un nuovo giorno, in onda che andrà in onda martedì 15 febbraio su Rai 1, Martina sarà impaziente e non vedrà l'ora di riabbracciare sua madre. Quest'ultima dovrà raggiungere sua figlia nel giorno del suo compleanno. Purtroppo però, la piccola avrà una delusione incredibile.

Allora proprio per questo motivo, Lea consiglierà ad Arturo di dire tutta la verità a Martina riguardo sua madre. La bambina però quando scoprirà tutta la storia della mamma non la prenderà affatto bene.

Intanto, la coppia che deciderà di adottare Koljia verrà a sapere che il piccolo ha dei problemi di saluta e quindi faranno marcia indietro.

A causa di ciò, il bambino rischierà di ritrovarsi nuovamente senza nessuna famiglia e quindi potrebbe essere rispedito in un orfanotrofio in Russia.

Marco sarà pronto a tutto per riconquistare la sua ex moglie Lea

Nell'episodio quattro della seconda puntata, Anna non riuscirà proprio ad accettare che la sua relazione con Marco è in crisi a causa dell'ex moglie dell'uomo Lea.

Proprio per questo motivo, Anna deciderà di affrontare la protagonista e così sfogherà tutta la sua rabbia con lei.

Lea allo stesso tempo non accetterà per niente questo sfogo eccessivo della sua ex amica e così deciderà di parlare con Marco e fargli capire che non avrà nessuna intenzione di perdonarlo per tutto il male che gli ha fatto.

Poco dopo, arriverà il momento per Martina, figlia di Arturo di togliere il gesso. Nel mentre, Marco incontrerà la bambina e il padre e gli apparirà chiaro che se vorrà riconquistare sua moglie, dovrà mettere fuori gioco prima il musicista. Infatti, quest'ultimo sembrerà proprio che abbia conquistato il cuore dell'infermiera Lea.

Intanto, il personale medico si occuperà della tredicenne Viola Parisi, una bambina che finisce spesso in ospedale. Proprio per questo motivo, i medici vorranno capire le cause per cui la ragazzina si ritroverà sempre in quell'edificio.