La seconda stagione di Doc - Nelle tue mani sta appassionando i telespettatori di Rai 1 che sono curiosi di scoprire se Andrea Fanti, interpretato dall'attore Luca Argentero, tornerà ad essere il Primario del Policlinico Ambrosiano. Nelle scene già trasmesse, i fan della medical drama ambientata a Milano, hanno avuto modo di conoscere meglio nuovi personaggi che hanno dato vita ad inedite vicende. Una di questi è Beatrice Grannò, che veste di panni Carolina Fanti, la figlia di Andrea. Nel corso di una recente intervista, la giovane attrice ha parlato dei prossimi appuntamenti della fiction, rivelando che: "Carolina sente la necessità di fare una scelta sbagliata".

L'attrice non ha però precisato di cosa si tratta nel dettaglio.

Grannò: 'Carolina non sa come chiedere aiuto'

Interpretata dall'attrice Beatrice Grannò, Carolina è al centro delle trame della seconda stagione di Doc per via della sua relazione con il cardiochirurgo Valenti. Questa storia d'amore ha creato degli screzi tra la specializzanda in medicina e il padre Andrea Fanti. L'uomo che frequenta infatti, oltre ad essere più grande di lei, fa anche uso di sostanze stupefacenti. Recentemente, la giovane attrice è stata ospite di Da noi a ruota libera ed ha parlato dei prossimi episodi della medical drama: "Carolina non chiede aiuto in nessuna occasione e si prende sempre tante responsabilità, anche se ha bisogno di fare una scelta sbagliata per sentire la responsabilità delle sue azioni".

Già nella prima stagione di Doc, Carolina era presente all'interno del cast ma il suo ruolo era secondario. La giovane studentessa di medicina infatti è stata accanto al padre che nel frattempo cercava in tutti i modi di recuperare 12 anni di memoria persa a causa di un incidente. Non è stato inoltre facile per la figlia di Agnese dover accettare il divorzio dei genitori, conseguentemente alla perdita del fratellino.

Durante le scene attualmente in onda, Carolina è riuscita a prendersi sempre più spazio fino ad essere al centro delle vicende legate al reparto di medicina interna del famoso ospedale. A tal proposito, Grannò ha confessato: "Sono contenta che in questo ciclo di puntate il mio personaggio abbia avuto più spazio".

L'interprete di Carolina su Spollon: 'Lui è davvero molto simpatico'

Nel corso dell'intervista a Beatrice, è stato chiamato in causa, attraverso un video messaggio, anche Pierpaolo Spollon. L'attore che veste i panni di Riccardo Bonvegna, ha rivelato che lui e Beatrice hanno impiegato un pò di tempo per capirsi. La giovane attrice ha poi espresso ciò che pensa nei confronti del collega: "Lui è davvero molto simpatico, mentre io posso dire di aver bisogno di più tempo".