La seconda stagione di 'Doc - Nelle tue mani' sta appassionando i telespettatori di Rai 1. Nella serata di giovedì 17 febbraio andranno in onda il nono e il decimo episodio della fiction con protagonista il dottor Andrea Fanti. Come di consueto, durante le puntate, verranno trattati casi di pazienti che saranno ricoverati al Policlinico Ambrosiano. L'ex marito di Agnese curerà una madre dovendo combattere contro i pregiudizi dell'intero ospedale. Nel frattempo, ci saranno importanti novità per Gabriel, che sarà in procinto di partire. Inoltre, Riccardo porterà Alba in gita, mentre Caruso chiederà un favore a Damiano.

Doc - Nelle tue mani 2, trama 17 febbraio: Andrea cura una madre accusata di avere ucciso la figlia

La nona puntata di Doc - Nelle tue mani 2, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata di giovedì 17 febbraio, si intitolerà 'Streghe'. Nel primo episodio, Andrea Fanti si occuperà di una paziente che arriverà in ospedale per essere curata dallo staff Policlinico Ambrosiano. Il papà di Carolina, tentando di curare la paziente, si troverà a combattere contro i pregiudizi dell'intero ospedale. Infatti, le anticipazioni trapelate riguardo alla fiction rivelano che la donna, arrivata nella struttura sanitaria, sarà una mamma, accusata di avere tentato di uccidere la figlia.

Doc - Nelle tue mani 2, episodi 17 febbraio: Gabriel è pronto a partire

Nel frattempo, durante le nuove puntate di Doc - Nelle tue mani 2, verranno trattate anche le vicende di altri medici dell'ospedale milanese. In particolar modo, verrà dato spazio alle vicende di Gabriel. Il dottor Kidane, che aveva rimandato la partenza, maturerà l'idea di lasciare la città.

Purtroppo, però, l'ex fidanzato di Elisa avrà ancora problemi da risolvere in quanto qualcosa lo tormenterà. Inoltre, ci sarà spazio per le vicende sentimentali di Riccardo e Alba. Nel decimo episodio, infatti, Bonvenga deciderà di portare la sua fidanzata in una gita fuori porta, ma ci sarà un imprevisto.

Doc - Nelle tue mani 2, puntate 17 febbraio: Caruso aiuta Damiano

L'avvocato Caruso ha tentato in tutti i modi di ostacolare Andrea nel suo intento di tornare ad essere un primario. Negli episodi del 17 febbraio, Damiano andrà incontro a delle difficoltà a causa di suo padre: sarà costretto a lasciare il capoluogo milanese per tornare a Roma. In quell'occasione, Umberto si offrirà di aiutarlo, ma vorrà qualcosa in cambio da lui. Le anticipazioni trapelate non rivelano che tipo di favore chiederà Caruso a Cesconi, ma è ipotizzabile che riguardi il dottor Andrea Fanti. Non resta che attendere le prossime puntate di Doc - Nelle tue mani, per scoprire come proseguiranno le vicende dei medici del Policlinico Ambrosiano.