Inizia una nuova settimana di programmazione della soap Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1. Una nuova puntata verrà trasmessa anche martedì 22 febbraio e le anticipazioni confermano che non mancheranno le sorprese.

Torrebruna vuole coinvolgere Ludovica nei suoi affari con gli americani. Tuttavia Fiorenza e Flavia faranno da intermediarie con la contessina Brancia. Intanto Agnese tornerà in città dopo aver raggiunto Rocco a Roma: a sarta rivelerà ai figli che il nipote ha un'altra fidanzata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Agnese torna al grande magazzino

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è giunta al 112° episodio che verrà trasmesso il 22 febbraio.

Stando agli spoiler sembrerebbe che Sandro farà di tutto per convincere Tina ad incidere un brano per lui. Tuttavia la figlia di Giuseppe e Agnese cercherà di capire se sarà davvero pronta per tornare a cantare, dopo l'intervento alle corde vocali. Dopo aver scoperto tutta la verità su Rocco, la signora Amato farà rientro a Milano e rivelerà ai figli quanto appreso dal nipote siciliano. Salvatore e Tina così sapranno che il ciclista ha un'altra fidanzata e non potranno fare a meno di pensare a come reagirà Maria quando scoprirà di essere stata tradita.

Intanto la signorina Puglisi sarà alle prese con i ricami del suo abito da sposa e, ignara di tutto, immaginerà quel magnifico momento.

Nel frattempo al grande magazzino, le Veneri discuteranno di un tema molto importante: la nuova legge sulle donne. Questo argomento è stato trattato all'interno dell'ultimo articolo scritto da Stefania su incarico di Vittorio: tale normativa infatti è destinata a cambiare radicalmente il futuro della donna in Italia.

Il Paradiso 6, Ferdinando vuole coinvolgere Ludovica

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda martedì 22 febbraio 2022, rivelano nel dettaglio che il dottor Conti intuirà che tra Dante e Beatrice ci sarà qualcosa che va oltre alla semplice amicizia. Tuttavia il direttore del grande magazzino non reagirà per niente bene e proverà a parlare con la cognata per ricordagli che persona è veramente Romagnoli.

La contabile negherà l'evidenza, confermando a Vittorio che tra lei e l'ex amante di Marta non c'è stato nulla.

Nel frattempo al Circolo, Torrebruna parlerà di affari con Dante. Per concludere la trattativa, l'armatore pretende la presenza di Ludovica. Anche Fiorenza consiglierà a Flavia di convincere la figlia ad entrare nel loro affare. Lo scopo delle due donne è quello di avvicinare la ragazza a Ferdinando, allontanando così Marcello.