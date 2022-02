Continua il copione-gate nelle casa del Grande Fratello Vip. Manila Nazzaro ha trovato uno strano foglio in magazzino, che ha fatto alquanto insospettire sia lei che Miriana e Davide, ai quali l'ha letto in gran segreto in cucina. Dalle poche parole di Nazzaro, pare che ci siano riferimenti ad Alex Belli e Delia. Sui social è scoppiata la bufera: tantissimi i commenti sotto il video che racconta quanto accaduto. In molti ipotizzano che si tratti di un copione fatto ad hoc per Soleil e Delia, mentre altri fan del programma credono invece che si tratti di un vecchio discorso scritto da Sorge e Belli quando ancora era nella casa, mentre Delia entrerebbe in gioco in un secondo momento.

Fatto sta che la regia, una volta visto quanto stava accadendo in cucina, ha subito richiamato i tre in magazzino.

GF Vip: Manila trova uno strano foglio e lo fa leggere a Davide e Miriana

Quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip sta scatenando le polemiche sui social, che si sono infiammati sotto il post 'incriminato'. Nel video, si vede Manila con un foglio in mano, nel quale compare la scritta 'colazione 1/2', mentre sull'altro lato le parole non sono leggibili, anche se non sembrano scritte a mano.

Manila non legge ad alta voce, ma pone il foglio alla vista di Miriana e Davide, che sembrano spiazzati. Nazzaro scorre con il dito le parole, davanti allo sguardo sbigottito dei due.

Le uniche parole che Manila pronuncia sono: ''Questi sono vecchi.

Anche prima... lui è stato cacciato dopo''. Che cosa significa?

Soleil e Delia hanno un copione? I fan si scatenano

Inutile dire che sotto il post si sono moltiplicati i commenti dei fan. Molti telespettatori hanno ipotizzato che quel foglio trovato da Manila sia un copione - o meglio, uno dei tanti - che i concorrenti ricevono dal GF Vip, e in questo caso Soleil.

Dunque, secondo queste supposizioni, il triangolo Alex - Soleil - Delia sarebbe stato creato ad arte per far impennare gli ascolti.

La cosa interessante, ipotesi a parte, è che la regia ha richiamato immediatamente Manila, Davide e Miriana in magazzino, cosa che non è di certo passata inosservata agli occhi attenti dei fan del programma.

Delia spiazzata da Kabir nella casa del Grande Fratello Vip

Intanto, dopo lo sfogo nel quale Delia era intenzionata a uscire dalla casa del Grande Fratello Vip perché stanca della difficile situazione che sta vivendo con Alex e Soleil, Kabir ha detto la sua in merito all'idea dell'amore libero di Alex.

Secondo Kabir, Belli vorrebbe prendere due piccioni con una fava: parole che hanno trovato la piena approvazione sia di Delia che di Miriana Trevisan, presente alla conversazione tra i due.