Nella serata di giovedì 10 febbraio andranno in onda il settimo e l'ottavo episodio di Doc - Nelle tue mani 2: ci saranno importanti novità e colpi di scena. Infatti, Cecilia Tedeschi inizierà ad intuire il segreto che custodisce il team in cui lavora Andrea. Nel frattempo, Fanti sarà messo a dura prova dai test che Caruso gli assegnerà per ritornare a ricoprire l'incarico di primario. Inoltre, verranno svelati alcuni retroscena sul passato di Enrico, sull'inizio della relazione fra Elisa e Massimo, oltre alla spiegazione del termine 'cane blu'.

Doc - Nelle tue mani, trama 10 febbraio: Cecilia inizia a intuire il segreto del team di Andrea Fanti

Il primo episodio di Doc - Nelle tue mani 2 che verrà trasmesso nella serata di giovedì 10 febbraio si intitolerà: 'Fare una scelta'. Nel corso della settima puntata, verranno trattate le vicende legate a quanto accaduto durante la pandemia. In particolar modo, Cecilia proverà a capire cosa le tengono nascosto i colleghi del reparto. Infatti, le anticipazioni trapelate in rete riguardo all'episodio, rivelano che Tedeschi inizierà ad intuire il segreto del team di Andrea Fanti.

Doc - Nelle tue mani, puntate 10 febbraio: Caruso ostacola Andrea Fanti

Nel frattempo, Andrea Fanti sarà ancora alle prese con i test e le prove che gli farà fare Caruso.

In particolar modo, l'avvocato darà del filo da torcere all'ex primario del Policlinico Ambrosiano, perché sarà intenzionato a ostacolarlo nella riconquista della posizione lavorativa che aveva prima dell'incidente. Invece, fra Giulia e Damiano, inizierà ad instaurarsi un rapporto di confidenza. Le indiscrezioni trapelate sul web riguardo la settima puntata di Doc - Nelle tue mani, rivelano che Andrea dovrà seguire il caso della sua ex specializzanda Silvia.

Doc - Nelle tue mani, episodi 10 febbraio: viene svelato il significato di 'cane blu'

Nella serata di giovedì 10 febbraio, inoltre, verranno alla luce alcuni misteri fino ad ora non svelati ai telespettatori. In particolar modo, la storia di Silvia sarà legata ad Enrico: il passato del dottore verrà raccontato per la prima volta.

Nel frattempo, verrà raccontata la storia nata fra Elisa e Massimo durante la pandemia. Inoltre, nell'ottavo episodio verrà alla luce il significato dell'espressione 'cane blu' che Andrea Fanti e i suoi colleghi pronunciano prima di affrontare una situazione difficile. Non resta che attendere il nuovo appuntamento con Doc - Nelle tue mani 2, per scoprire cosa si cela dietro alla frase che i medici del Policlinico Ambrosiano dicono e se sia legata in qualche modo al loro amico Lorenzo Lazzarini, morto durante la pandemia.