Prosegue l'appuntamento con Doc 2 e le anticipazioni della penultima puntata in onda il 3 marzo in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena per Andrea Fanti. Il doc della serie tv più amata e seguita del momento, si ritroverà a dover fare i conti con nuove minacce che rischiano di compromettere la sua carriera.

Anticipazioni Doc 2 penultima puntata: Cecilia fa un'offerta ad Andrea

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla penultima puntata di Doc 2 - Nelle tue mani, rivelano che si partirà con l'episodio dal titolo "Così lontani, così vicini".

Tutti i medici saranno impegnati nel cercare di risolvere un nuovo caso particolarmente spinoso e che richiederà l'intervento dell'intera equipe guidata da Andrea. Trattasi del caso di un ragazzo sordocieco.

Intanto, però, Andrea riceverà un'offerta del tutto inaspettata da parte di Cecilia. Tale situazione finirà per scatenare la gelosia di Agnese e Giulia. Ma non è finita qui, perché gli spoiler di questa penultima puntata di Doc 2 in programma giovedì 3 marzo in tv rivelano che ci sarà spazio anche per una scoperta clamorosa.

Il protagonista di tale scoperta sarà Riccardo, il quale verrà a conoscenza di un qualcosa su Doc che lo metterà in profonda crisi. Di cosa si tratta e perché Riccardo resterà senza parole per tale scoperta?

Lo scopriremo nel corso del settimo appuntamento di questa seconda, fortunatissima, stagione.

Giulia si ritrova a dover affrontare sua mamma

A seguire, poi, andrà in onda il secondo episodio della penultima puntata dal titolo "Senza nome". Le anticipazioni di Doc 2 di giovedì 3 marzo 2022 rivelano che per Giulia arriverà il momento della resa dei conti finale, dato che la donna dovrà affrontare la sua ingombrante madre e si ritroveranno in un momento particolarmente complicato.

Il compagno della donna, infatti, verrà ricoverato in preda a una sindrome che appare del tutto inspiegabile. Tale situazione, quindi, porterà Giulia ad avere un confronto con sua mamma, dopo gli attriti che hanno sempre caratterizzato il loro rapporto.

Cecilia mette nei guai Andrea: anticipazioni Doc 2 penultima puntata 3 marzo

Ma non è finita qui, perché gli spoiler di questa penultima puntata di Doc 2 - Nelle tue mani rivelano che Andrea Fanti sarà a un passo dal tornare di nuovo a svolgere la sua professione di primario.

Tutto sembrerà procedere nel "migliore dei modi", fino a quando Cecilia scoprirà qualcosa di compromettente sul conto del dottore. Di conseguenza, a un passo dalla realizzazione del suo sogno, Andrea si ritroverà nuovamente messo nei guai e questa volta Cecilia potrebbe metterlo KO.