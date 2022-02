Nathaly Caldonazzo si sente sempre più lontana dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. L'ex ballerina del Bagaglino, dopo aver pronunciato una frase infelice (che non si conosce nei dettagli, ma che la potrebbe portare alla squalifica), si è lasciata andare nelle ultime ore a delle confidenze con Manila Nazzaro, accusandola di essersi allontanata.

Nathaly Caldonazzo contro Manila Nazzaro

Nathaly si è sempre più allontanata dal gruppo dei vipponi negli ultimi giorni. I contrasti e litigi avuti recentemente con alcuni coinquilini l'hanno portata a estraniarsi, allontanandosi così anche dai concorrenti con i quali aveva legato maggiormente sin dal suo ingresso nella Casa di Cinecittà.

In un momento di confidenze e di chiarimenti prima di andare a letto, la ballerina ha dato voce ai suoi pensieri e ha palesato il suo sentimento a Manila Nazzaro. Ed è proprio contro l'ex Miss Italia che la gieffina punta il dito. Perché Nathaly ce l'ha con Manila Nazzaro? L'ex compagna di Massimo Troisi ha detto che sente Manila sempre più lontana. Ma non solo. L'ha pure accusata di essersi ormai del tutto distaccata da lei.

"Quando io arrivo sei coesissima e stai dalla parte loro" ha rimproverato Caldonazzo alla compagna di Lorenzo Amoruso.

La replica di Manila Nazzaro

Per l'ex Miss Italia le cose stanno però diversamente, e ci tiene invece ad attestare alla sua collega tutta la stima e rispetto che nutre nei suoi confronti.

"Per me sei una donna unica e pazzesca" ha replicato Nazzaro. Manila ha poi aggiunto che probabilmente questa falsa percezione di Nathaly deriva dal risentimento che la showgirl nutre nei confronti di Lulù e Jessica, che stanno spesso insieme alla Nazzaro.

Nathaly non sembra avercela soltanto con Manila, infatti le sue lamentele si rivolgono anche contro Davide: "Lui se la tira e non ho mai capito il perché" per poi aggiungere che lei si sarebbe impegnata per allacciare con il coinquilino un rapporto.

Caldonazzo da squalifica? Una frase misteriosa non è piaciuta

Mentre Nathaly si confrontava con Manila, c'era chi tra i suoi coinquilini sparlava di lei e del suo recente scivolone, che in tanti ritengono sia una frase da 'squalifica'. Sempre la scorsa notte Alessandro Basciano ha commentato insieme a Soleil Sorge e Miriana Trevisan la frase shock che avrebbe detto la showgirl.

Parole che per loro sarebbero da squalifica, anche se si augurano che Nathaly questa sera non esca per questo motivo. Soleil Sorge ha però precisato: "Io non ho mai sentito una frase così brutta in vita mia". Su quali siano le esatte parole pronunciate da Nathaly ancora non c'è certezza, anche perché, come ha spiegato la stessa gieffina, il Grande Fratello Vip le avrebbe chiesto di non parlarne nella Casa.