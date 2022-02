Doctor Strange è uno dei personaggi sui quali i Marvel Studios punteranno maggiormente nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Dopo l'importante ruolo in Spider-Man: No Way Home, il supereroe sarà infatti protagonista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Non bisogna, però, sottovalutare il ruolo decisivo avuto nella fase 3 riguardo alla quale recentemente i fratelli Russo hanno rivelato un terrificante retroscena. Stando alle loro dichiarazioni, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch ha sacrificato se stesso nei 14.000.605 futuri alternativi.

Vediamo nel dettaglio cosa hanno svelato i due registi.

Per battere Thanos, Doctor Strange si è sacrificato 14.000.605 volte

Chiunque abbia visto Avengers: Infinity War e il seguito Endgame sa benissimo che l'ex chirurgo ha avuto un ruolo fondamentale nella battaglia contro Thanos. Infatti, grazie al suo viaggio nei 14.000.605 futuri alternativi i protagonisti hanno scoperto come battere il temibile villain. Il susseguirsi di una serie di eventi ha condotto al sacrificio prima di Vedova Nera, poi di Iron Man, due morti tragiche ma necessarie per salvare l'Universo. Tuttavia, anche il sopravvissuto Stephen Strange ha dovuto affrontare la morte. Non lo ha fatto una, due, dieci, cento volte, bensì 14.000.605.

Lo hanno spiegato i fratelli Russo, riferendosi al viaggio dello Stregone (durato pochi secondi) in milioni di dimensioni alternative.

I fratelli Russo svelano un dettaglio su Doctor Strange: 'È morto in ognuno dei 14.000.605 scenari'

I registi di quattro pellicole del Marvel Cinematic Universe, tra cui Avengers: Infinity War ed Endgame, Anthony e Joe Russo hanno recentemente rivelato un retroscena agghiacciante sullo Stregone Supremo.

Il celebre supereroe interpretato da Benedict Cumberbatch tornerà nelle sale di tutto il mondo nel maggio 2022 con il secondo film standalone, Doctor Strange nel Multiverso della Follia. In vista di questo evento, i fratelli Russo sono tornati a parlare del personaggio e del fondamentale ruolo avuto nella Fase 3 dell'MCU. "Riesce a vivere un arco di tempo inimmaginabile in pochi secondi.

Ha dovuto vivere e riavvolgere tutte le volte in cui moriva. Ha vissuto ed morto in ognuno dei 14.000.605 scenari e ogni volta prendeva appunti utili per capire quali scelte fare", hanno rivelato i due registi.

Wanda Maximoff aiuta Stephen Strange nel Multiverso della Follia

Dopo l'ultima avventura vissuta al fianco di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, Stephen Strange tornerà a fare i conti con gli stravolgimenti del Multiverso nella pellicola Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Stavolta, però, dovrà affrontare un nemico che pare avrà il suo volto. Nel secondo film incentrato sullo Stregone Marvel il protagonista si farà aiutare da Wanda Maximoff, diventata la potente Scarlet Witch alla fine della miniserie WandaVision. Il lungometraggio è diretto da Sam Raimi e include nel cast, oltre a Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong e Rachel McAdams.