Nella puntata di Un posto al sole, che andrà in onda lunedì 21 febbraio, Franco dovrà fare i conti con le conseguenze del momento di forte vicinanza emotiva, e non solo, avuto con Katia. Boschi però verrà distratto dal suocero Renato alla prese con i postumi del dopo sbronza.

Nel frattempo a Palazzo Palladini farà ritorno una vecchia conoscenza, che rimarrà sbalordita da tutti i cambiamenti avvenuti durante la sua assenza.

Un posto al sole, trame febbraio: Franco riflette su quanto è successo con Katia

Nei prossimi episodi di Upas, la situazione tra Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) si farà sempre più tesa.

Nel frattempo le cose non andranno meglio tra Katia (Stefania De Francesco) e il suo compagno Giovanni (Alessandro Gruttadauria). Quest'ultimo appena giunto a Napoli, proverà infatti a convincere la donna a tornare con lui ma, a quanto pare, con scarsi risultati. La crisi tra Boschi e la sua ex, con i loro rispettivi compagni li porterà ad avvicinarsi molto. Occhio all'episodio di venerdì 18 febbraio, perché in quella occasione accadrà qualcosa tra i due. Purtroppo le anticipazioni non svelano altro, ma sottolineano che la loro complicità andrà ben oltre il lato puramente emotivo. Difficile capire fin dove si spingeranno i due, ma accadrà qualcosa di verosimilmente più intenso delle dita che si sfiorano come già successo.

Al momento non ci sono abbastanza elementi per capire cosa succederà, ma tale evento turberà molto Franco che inizierà a rimuginare su quanto accaduto.

Upas, anticipazioni 21 febbraio: Renato si ubriaca

I tormenti di Franco dovranno però attendere a causa di un inconveniente con suo suocero. Le anticipazioni rivelano infatti che Boschi dovrà mettere da parte i suoi intenti chiarificatori con Katia per badare alla sbornia di Renato (Marzio Honorato).

A quanto pare quest'ultimo e Raffaele (Patrizio Rispo) hanno preso "troppo a cuore" il loro corso di sommelier ed ora dovranno fare i conti con una forte emicrania. Poggi, visibilmente intontito, si mostrerà in una versione decisamente sopra le righe ed inoltre dovrà affrontare qualcuno che ha atteso per incontrarlo.

Un posto al sole, spoiler febbraio: un personaggio amato torna a Palazzo Palladini

Nella puntata di Un posto al sole, di lunedì 21 febbraio si potrà assistere al ritorno di qualcuno di molto amato, rimasto lontano da Palazzo Palladini a causa di un viaggio. Questo personaggio, di cui non si conosce neanche il genere, rimarrà sbalordito dai cambiamenti avvenuti in sua assenza. In queste ore stanno impazzando diversi nomi da Patrizio, Angela e Michele fino ad arrivare a personaggi come Arianna o Anna Boschi. Probabilmente a breve si saprà qualcosa in più.