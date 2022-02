Sta per arrivare Don Matteo 13, con la grande novità di stagione: il passaggio di testimone di Terence Hill a Raoul Bova, Già, perché negli episodi inediti, il prete in biciletta amatissimo dal pubblico resterà solo per quattro episodi. Al suo posto arriva Don Massimo con la sua rombante moto e senza tonaca. Sino a ora, il motivo dell'addio di Terence si pensava essere legato a una pausa dal set per stare accanto alla moglie e godersi il meritato riposo. La verità, però, è un'altra e a raccontarla è proprio l'attore in una sua recentissima intervista a un noto settimanale.

Addio a Don Matteo? Ma quando mai: Terence aveva proposto di girare solo quattro episodi, proposta mai accettata.

Terence Hill sull'addio a Don Matteo: 'Non volevo lasciare la tonaca'

Ebbene sì, Terence Hill non aveva alcuna intenzione di lasciare la serie Tv campionessa di ascolti in onda su Rai 1, ora alla tredicesima stagione. A raccontare come sono andate davvero le cose è proprio l'attore in una sua intervista a DiPiù Tv: ''Don Matteo l'ho lasciato non perché lo desiderassi. In realtà, volevo solo chiedere un cambio''.

Terence avrebbe voluto girare solo quattro puntate, temendo che l'iconica Serie TV potesse avere un declino. La sua proposta, però, non è stata accolta dalla Rai e dalla Lux Vide, che hanno preferito optare per un sostituto protagonista degli episodi della tredicesima stagione: Terence Hill, alias Don Massimo.

Don Matteo 13, Terence Hill: 'Solo una questione di soldi'

Insomma, arriva solo ora il retroscena di Terence Hill che cambia tutto. L'attore non avrebbe mai voluto smettere i panni del prete che tanto piace ai fan della serie Tv in onda sulla Rai.

Terence Hill ha svelato, riguardo il suo appello a Lux Vide e Rai: ''Hanno bisogno di soldi.

Con solo quattro episodi non avrebbero avuto un ritorno economico e quindi ne stanno producendo dieci''. Di questi, quattro lo vedono protagonista, mentre i restanti vedranno Don Massimo (Raoul Bova) alle prese con i problemi della canonica e con complicati casi da risolvere.

Arriva Giancarlo Magalli in Don Matteo 13

Nella tredicesima stagione, ci sarà un altro debutto, oltre a quello di Raoul Bova: Giancarlo Magalli sarà un vescovo dall'animo buono, un personaggio davvero interessante e dalle mille sfaccettature.

E, a proposito di Giancarlo Magalli, arriva un incredibile retroscena svelato proprio da presentatore. Pare che nel 2000, prima di affidare la parte a Terence Hill, la produzione avesse contattato lui per interpretare Don Matteo. Magalli rifiutò perché non se la sentì di stare nove mesi a Gubbio per le riprese, lontano dalla sua famiglia e dalla sua casa.