Giovedì 24 febbraio, su Rai1, è stata trasmessa una nuova puntata di E' sempre mezzogiorno. In apertura di puntata, Antonella Clerici è apparsa piuttosto scossa per quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina. La conduttrice di Legnano ha ammesso che non è facile portare a termine un programma leggero mentre ci sono dei bombardamenti in corso non tanto lontani dall'Italia.

Le parole della conduttrice

Antonella Clerici alle 12 ha aperto la puntata di E' sempre mezzogiorno. La 58enne ha esordito parlando degli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto Russia e Ucraina: "è veramente complicato oggi fare un programma leggero", ha detto.

La conduttrice non ha nascosto la delusione e la preoccupazione al suo pubblico: "la guerra purtroppo è una realtà e sembra che la storia non ci abbia insegnato nulla". Antonella ha precisato che la guerra non si trova tanto lontano dall'Italia, quindi è un motivo in più per essere preoccupati di questa situazione.

Durante la trasmissione la presentatrice si è complimentata con la direttrice del Tg1 Monica Maggioni per come ha "preso per mano" i telespettatori, raccontando minuto per minuto gli ultimi avvenimenti.

In seguito a un collegamento con Federico Quaranta, giudice del programma, Antonella Clerici è tornata a parlare dell'invasione russa ai danni dell'Ucraina: "è una sensazione forte e indescrivibile vedere donne e bambini spaventati, in fuga non si sa dove".

Infine, Antonella Clerici si è lasciata andare a uno sfogo personale: la conduttrice ha detto che dopo due anni di pandemia le persone non avevamo bisogno di vivere di nuovo con l'ansia. A tal proposito, Clerici ha concluso: "non ce lo meritavamo".

La Rai cambia il palinsesto di giovedì 24 febbraio

La rete ammiraglia ha deciso di documentare minuto per minuto il conflitto a fuoco che ha coinvolto Russia e Ucraina.

Dunque, in mattinata sono stati cancellati dal palinsesto Uno Mattina e Storie Italiane. Al loro posto è stato mandato uno speciale del Tg1 con Monica Maggioni.

Nel pomeriggio verrà trasmesso Oggi è un altro giorno.

Per la prima serata invece, è stata annunciata la cancellazione di Doc-Nelle tue mani 2. Le ultime due puntate della serie tv verranno rinviate a data da destinarsi. Al momento il giorno indicato potrebbe essere il prossimo giovedì 3 marzo, ma non sono esclusi nuovi cambi.

Tuttavia, il palinsesto Rai potrebbe essere stravolto in base agli ultimi avvenimenti che stanno accadendo in Russia e Ucraina.