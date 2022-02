Cambio di programmazione per Doc 2 - Nelle tue mani, la fiction con protagonista Luca Argentero. Questo giovedì 24 febbraio, in prime time su Rai 1 era prevista la messa in onda della sesta puntata della seconda stagione, che però non andrà in onda.

La rete ammiraglia Rai ha infatti scelto di modificare la programmazione di questo giovedì sera, cancellando la messa in onda della fiction per lasciare spazio ad uno speciale del Tg1 per seguire tutti gli aggiornamenti e gli sviluppi sulla crisi Russia-Ucraina.

Cambio programmazione Rai: cancellata la sesta puntata di Doc 2 del 24 febbraio

Nel dettaglio, i palinsesti della tv di Stato per la giornata di oggi 24 febbraio sono stati completamente rivoluzionati per lasciare spazio all'informazione e seguire in diretta tv tutti gli aggiornamenti sulla crisi Russia-Ucraina, dopo gli attacchi di questa notte.

Anche per la prima serata del 24 febbraio, ci saranno delle sostanziali modifiche alla programmazione e, a farne le spese, sarà la messa in onda della sesta puntata di Doc 2 - Nelle tue mani.

La fiction con protagonista Luca Argentero, di cui era in programma la messa in onda della sesta puntata in prima visione assoluta, non sarà trasmessa.

Speciale Tg1 al posto di Doc 2 - Nelle tue mani: salta la fiction con Argentero

La Rai ha scelto di cancellare l'appuntamento con Doc 2 di questa settimana, per lasciare spazio dalle ore 21.30 alle 23.30 circa, ad un nuovo speciale in diretta del Tg1 diretto da Monica Maggioni, per continuare a seguire gli aggiornamenti sulla crisi Russia-Ucraina.

Di conseguenza, per questa settimana, salta l'appuntamento con la fiction medical di Rai 1 che tornerà in onda nuovamente il prossimo giovedì 1° marzo con la messa in onda della sesta puntata.

Le anticipazioni sull'atteso finale di Doc 2 - Nelle tue mani: Andrea farà una rivelazione inaspettata

In attesa di scoprire se ci saranno cambi di programmazione nella prossima settimana, per recuperare la puntata che non è andata in onda questo giovedì sera, le anticipazioni sulle nuove puntate di Doc 2 - Nelle tue mani rivelano che per Andrea Fanti arriverà il momento di fare i conti con nuove minacce che potrebbero metterlo nei guai.

Il protagonista, infatti, farà i conti con una scoperta fatta da Carolina, la quale rischia di metterlo nei guai.

Nell'ottava e ultima puntata di questa seconda stagione, Andrea Fanti si ritroverà anche a dover fare una confessione del tutto inaspettata davanti all'intero reparto. Di cosa si tratta? Lo scopriremo nel corso degli ultimi episodi di Doc 2, la fiction dei record seguita da oltre sei milioni e mezzo di spettatori.