Emma Marrone è stata una delle protagoniste di Sanremo 2022, la kermesse canore che si è conclusa lo scorso sabato 5 febbraio e che ha portato la cantante a presentare il singolo 'Ogni volta è così'. Oltre all'intenso testo del brano, non sono passati inosservati i look di Emma: sofisticati, grintosi ma con un tocco rock, gli outfit sfoggiati dalla trentasettenne sul palco dell'Ariston hanno rispecchiato in pieno la sua personalità, ma qualcuno non ha particolarmente gradito alcune scelte in fatto di abiti: Davide Maggio, fondatore dell'omonimo sito che si occupa di tv e spettacoli, ha detto alcune parole che hanno portato Emma a replicare e in tanti ad infastidirsi per via del 'bodyshaming' subito dall'artista.

Emma alle follower: 'Vi dovete vestire come vi pare'

'Se hai una gamba importante, eviti le calze a rete', ha affermato Davide Maggio durante una diretta Instagram commentando il primo look sfoggiato da Emma a Sanremo. Marrone ha portato per la sua prima esibizione un abito in velluto firmato Gucci dal profondo spacco che lasciava vedere le calze ricamate che formavano dei rombi. Emma è apparsa scintillante, ma è chiaro che il giornalista non ha amato l'outfit: le sue parole hanno scatenato il web che ha trovato inappropriato il commento sul fisico di Emma, la quale si è esposta in prima persona.

'Buongiorno a tutti dal Medioevo', ha esordito Emma su Instagram. Successivamente, la cantante si è rivolta alle sue follower, in particolare alle ragazze che la seguono.

'Evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è. Dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto vi dovete vestire come vi pare', ha proseguito l'artista, ironizzando che anzi alle calze a rete si deve aggiungere anche una bella minigonna se si hanno gambe 'importanti'.

L'artista contro il bodyshaming

'Siate orgogliose del vostro corpo e mostratelo per quello che è', è andata avanti Marrone, che si è mostrata delusa per la necessità di dover ancora parlare di questi argomenti. Successivamente, le parole di Emma si sono fatte più dure per difendere in qualche modo chi si lascia soffocare dal peso di parole che possono risultare più dure di macigni.

'C’è chi le sa reggere e c’è chi purtroppo è molto fragile e rischia di cadere in un buco nero senza fine', ha sottolineato Emma parlando proprio del peso delle parole.

'Non si può più stare zitti davanti al fatto che chiunque possa parlare in questo modo di una persona in modo così scorretto', ha terminato Emma, la quale ha così provocato la controreplica di Davide Maggio. 'Sa benissimo che quando aizza i suoi fan… la s***storm' che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati', ha scritto su Twitter il giornalista che ha aggiunto che non si sarebbe mai aspettato da Emma una replica di questo tipo. Chissà se il botta risposta si fermerà a ciò, sta di fatto che in molti hanno voluto difendere Emma e sostenere il suo pensiero, sostenendo che Maggio è andato ben poltre il commento stilistico.