Sanremo 2022 si è concluso lo scorso sabato 5 febbraio con la vittoria di Blanco e Mahmood con il brano 'Brividi', ma la kermesse canora continua a essere argomento di discussione nei vari salotti televisivi. E così è stato oggi, 8 febbraio, a Storie Italiane: la conduttrice Eleonora Daniele ha deciso di affrontare il tema degli haters collegandolo ai vari cantanti che si sono esibiti sul palco. I leoni da tastiera non si sono certo risparmiati nel criticare artisti e look di questi ultimi. Critiche a cui Sangiovanni è tristemente abituato: il diciannovenne porta giustamente con fierezza outfit genderless che però fanno storcere il naso agli odiatori seriali, ma Eleonora ha voluto sottolineare l'importanza dei messaggi lanciati dal vicentino ricordando una triste vicenda che l'ha portata a commuoversi in diretta.

La commozione della conduttrice di Storie Italiane

Nel suo salotto di Raiuno, Eleonora Daniele ha parlato degli abiti scelti dagli artisti che si sono presentati sul palco di Sanremo. Sangiovanni ha per due sere indossato dei completi di colore rosa per cantare 'Farfalle' e il giovane cantante che l'anno scorso sedeva tra i banchi della scuola di Amici, non è stato il solo artista a scegliere questo colore per esibirsi. Questo è stato un messaggio volto ad abbattere pregiudizi secondo cui il rosa è un colore non adatto agli uomini.

'Trovo magnifica questa foto', ha detto Eleonora mostrando le foto di tutti i cantanti che hanno scelto le nuances del rosa per esibirsi davanti a milioni di persone.

Ma non è tutto, perché successivamente, la conduttrice di Storie Italiane ha tirato in causa Sangio, 'Quando Sangiovanni ha detto quelle parole: “Mi prendono in giro per come sono vestito”, mi sono ricordata di quel bambino con i pantaloni rosa, che non ce l’ha fatta a subire critiche e cattiverie', ha dichiarato la Daniele che poi è scoppiata in lacrime per la forte emozione provata sostenuta dall'applauso del pubblico e dei suoi opinionisti.

Eleonora ricorda il ragazzo con i pantaloni rosa

'Sono passati anni dalla sua morte, ma se lui oggi potesse vedere che il rosa è un colore che stanno indossando tanti ragazzi, che ora sarebbero suoi coetanei, forse non avrebbe più paura', ha proseguito Eleonora che ha chiaramente fatto riferimento ad un tragico fatto di cronaca che evidentemente l'ha colpita non poco.

Il ragazzo con i pantaloni rosa di cui parla la conduttrice era un ragazzo di nome Andrea che frequentava un liceo di Roma e amava vestirsi per l'appunto di rosa.

Il novembre 2010 il ragazzo ha deciso di porre fine alla sua vita, stanco degli insulti che riceveva sui social. Il cyber-bullismo è stato uno dei temi trattati a Sanremo che purtroppo interessa sempre più spesso i giovani, siano essi volti noti o meno. Sangiovanni ha voluto anche in questo caso dire la sua invitando tutti a dosare le parole perché le parole hanno sempre un peso. E lo sa bene il fidanzato di Giulia Stabile che troppo spesso e immotivatamente si trova a doversi difendere solo per la scelta di un abito.