Venerdì 11 febbraio in prima serata su Canale 5, debutterà la nuova Serie TV Fosca Innocenti che vede protagonista Vanessa Incontrada e Francesco Arca (Cosimo).

Nella prima puntata Fosca Innocenti, in qualità di vice questore, dovrà indagare su una rapina in banca, durante la quale ci sarà stato anche un morto.

Vanessa Incontrada sarà Fosca Innocenti: il debutto l'11 febbraio

Manca poco al debutto della nuova fiction targata Mediaset, con protagonista Vanessa Incontrada nei panni del vice questore di Arezzo Fosca Innocenti. L'omonima serie, prodotta da Banijay Studios Italy per Rti, si compone di quattro puntate, la prima delle quali andrà in onda venerdì 11 febbraio in prima serata su Canale 5.

Il primo episodio, intitolato 'Il colpo dell'angelo', vedrà Fosca Innocenti alle prese con la risoluzione di un caso di omicidio avvenuto durante una rapina in banca. Sin dalle prime battute, il pubblico capirà come il vice questore sia dotato di un grande istinto e fiuto. Qualità che le consentiranno di risolvere i casi. Non solo, si vedrà Fosca iniziare le sue giornate con una cavalcata, prima di recarsi al commissariato.

Fosca indaga su una rapina in banca: la trama della prima puntata

Dunque, nel corso della prima puntata, Fosca Innocenti dovrai indagare su una rapina in banca, durante la quale i rapinatori avrebbero cercato di rubare anche una valigetta in mano al proprietario di un bar.

Quest'ultimo verrà ucciso durante la colluttazione mentre la guardia giurata della banca, riuscirà a uccidere uno dei rapinatori. Gli altri però riusciranno a darsi alla fuga. Ebbene, proprio il vice questore Fosca Innocenti sarà incaricata di risolvere il caso e il PM Perego le farà pressioni per arrivare in fretta a far luce su quanto accaduto e a catturare i rapinatori.

La protagonista, interpretata da Vanessa Incontrada, riuscirà a trovare un indizio molto importante.

Francesco Arca è Cosimo in Fosca Innocenti

Dando uno sguardo alle anticipazioni, Fosca scoprirà che un barbone avrà assistito alla rapina. Non passerà molto tempo prima che il vice questore riesca a risalire ai nemici della vittima e sarà così che emergeranno importanti e inaspettate novità, che porteranno la donna a risolvere il caso.

Per quanto riguarda la vita privata di Fosca Innocenti, si capirà sin sa subito che la donna è molto diffidente. Sarà però molto vicina a Cosimo, il proprietario di un locale di Arezzo un po' farfallone, interpretato da Francesco Arca.

Per scoprire tutti gli altri dettagli su questa prima puntata, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 venerdì 11 febbraio a partire dalle ore 21:25 circa.