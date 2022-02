Il ritorno del personaggio di Sandro Recalcati nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha sconvolto gli equilibri della soap, in particolare della storyline che ha per protagonisti Tina Amato e Vittorio Conti . Come i telespettatori hanno visto, la giovane siciliana è rientrata a Milano perché in crisi con il marito e per risolvere un problema di salute. Nel frattempo, tra lei e il direttore del grande magazzino è nato un sentimento andato ben oltre l'amicizia. L'arrivo del marito Sandro ha finito per sparigliare le carte in tavola, specialmente perché l'uomo ha dichiarato di non aver tradito la moglie.

L'interprete del personaggio, Luca Capuano, in una recente intervista, ha anticipato che Recalcati darà la sua versione dei fatti. " Verrà fuori altro su Sandro", ha dichiarato l'attore napoletano.

Il ritorno di Sandro ne Il Paradiso delle signore 6, Luca Capuano rivela: 'Verrà fuori altro'

Nelle attuali puntate de Il Paradiso delle signore 6 Sandro Recalcati ha scoperto il tradimento di Tina (Neva Leoni) con l'amico Vittorio (Alessandro Tersigni). Dopo un iniziale sentimento di rabbia, il discografico si è detto pronto a riconquistare la moglie. Il suo interprete, Luca Capuano, in un'intervista rilasciata a Nuovo TV ha parlato del triangolo formato da Sandro, Tina e Vittorio. L'attore ha anticipato che il suo personaggio rivelerà dei dettagli sulla storia con la cantante che daranno un altro significato alla vicenda.

"Si trovano tutti in un momento di crisi personale e coniugale. In questa situazione nasce un'improvvisa attrazione tra Tina e Vittorio. Presto verrà fuori altro su Sandro, cioè un'altra versione dei fatti diversa da quella fornita dalla moglie", ha rivelato l'attore napoletano.

Spoiler Il Paradiso delle signore 6, Capuano: 'La situazione tra i due è molto più articolata'

Nel corso dell'intervista, Luca Capuano ha anticipato che nelle prossime puntate emergerà una versione dei fatti diversa da quella fornita da Tina. "I telespettatori capiranno che la situazione tra Sandro e la moglie è molto più articolata di quella che la giovane ha fatto intendere", ha rivelato l'attore.

In ogni caso, stando alle anticipazioni, il discografico, appoggiato da Agnese (Antonella Attilio) e Salvo (Emanuel Caserio), deciderà di seguire l'incoraggiamento di Vittorio e si impegnerà per riconquistare la moglie. Infatti, inaspettatamente sarà proprio Conti ad aiutare Recalcati.

Il Paradiso delle signore, 14-18 febbraio: Sandro stringe un accordo con Brivio

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda dal 14 al 18 febbraio 2022 Tina non sarà ancora disposta a riconciliarsi con Sandro il quale, intanto, preparerà una sorpresa per tentare di riconquistarla. L'uomo si accorderà con Orlando Brivio (Sebastiano Gavasso) perché scriva la canzone del musicarello.

Nel frattempo, d'accordo con Recalcati, Vittorio inventerà una scusa per fare andare Tina al grande magazzino. Qui, in realtà, la attenderà la sorpresa preparata dal marito.