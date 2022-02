Il serale di Amici 21 è ormai alle porte. La prima puntata andrà in onda il 19 marzo. Gli allievi della scuola più seguita d'Italia sono, quindi, sotto pressione e cercano di ottenere la maglia dorata che gli permetterà di accedere al serale. Purtroppo, i posti potrebbero essere limitati. Succederà come lo scorso anno? Anche per questa edizione, la produzione ha, infatti, stabilito che gli insegnanti potranno assegnare le maglie a tutti e 18 gli allievi. In tal caso, le esibizioni del serale di Amici di Maria De Filippi saranno organizzate di conseguenza.

Qualora ottenessero tutti le maglie dorate, potrebbero non esibirsi tutti ad ogni puntata. Altrimenti, il numero stabilito dalla produzione è di dodici o quattordici allievi, tra ballerini e cantanti. Pertanto, ognuno di loro dovrà impegnarsi al massimo per dimostrare ai loro insegnanti di meritare al 100% questa grandissima opportunità, concludendo il loro percorso, all'interno della scuola, nel migliore dei modi.

Serale di Amici 21, prime anticipazioni

Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che Stefano De Martino sarà, anche per quest'anno, il giudice del serale di Amici 21. Infatti sembra proprio che sia stato riconfermato. Ormai il noto ex ballerino della scuola stessa, nonché ex marito di Belen Rodriguez, si è affermato come bravissimo presentatore televisivo, mettendo da parte la sua carriera artistica.

Tornerà ad Amici, quindi, come giudice. Affianco a lui, probabilmente, saranno presenti Giorgia e Giulia Michelini. Nel loro caso, però, non ci sono ancora delle conferme. Sicuramente, a breve, si avranno maggiori informazioni a riguardo.

Amici 21, allievi a rischio

Quest'anno, ad Amici 21, le classifiche sono fondamentali al fine di stabilire chi risulta essere il più meritevole.

Anche gli allievi stessi vengono chiamati ad assegnare dei voti ai propri compagni, in attesa di scoprire chi riceverà effettivamente la maglia del serale. In particolare, sono state stilate ben due classifiche: una fatta dagli allievi che hanno già ottenuto la maglia - i "magliati" - e un'altra da coloro che sono ancora in attesa di riceverla - i "non magliati".

Stando alle due classifiche, all'ultimo posto vi è Gio Montana. Probabilmente il nuovo cantante che ha fatto il suo ingresso nella scuola da appena una settimana, non è stato ancora in grado di entrare nei cuori dei suoi compagni.

Inoltre, dalla classifica generale delle gare di ballo, Christian si è posizionato all'ultimo posto. Probabilmente è stato penalizzato dalle gare di tecnica. Ciò potrebbe compromettere la sua corsa al serale e il suo insegnante, Raimondo Todaro, potrebbe stabilire di non assegnargli la maglia, poiché ultimo classificato. D'altronde non è detta l'ultima parola, poiché ha da recuperare anche la gara della scorsa puntata di Amici.

Amici 21, Fantamici

Quest'anno ci sarà una divertentissima novità per Amici 21: dopo il Fantasanremo, arriva il Fantamici.

Le squadre potranno essere formate da cinque allievi e un professore. Così come per l'amatissimo Fantasanremo, i punti verranno stabiliti di puntata in puntata, in base a ciò che faranno gli alunni. Ognuno avrà a disposizione mille monete per poter acquistare componenti della squadra. Un modo divertentissimo per seguire ancora più attivamente il talen show. Inoltre, anche gli spettatori stessi potranno essere coinvolti, poiché potranno prendere parte anche loro a dei giochi organizzati appositamente al fine di accumulare i punti.

I giochi in questione sono: Twitter Star, il quale premia il meme più bello creato nel corso della settimana e riguardante le puntate del serale; Il mondo di amici sa, che consisterà in un quesito giornaliero al quale bisognerà rispondere correttamente al fine di ottenere punti extra; e Tik Tok Creators, del quale ancora non si hanno particolari informazioni.