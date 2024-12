Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Galatasaray avrebbe messo gli occhi addosso a Paulo Dybala, centravanti della Roma in scadenza di contratto nel prossimo 2025. Anche la Juventus starebbe lavorando per potenziare il proprio attacco ed il ds Cristiano Giuntoli lavorerebbe sotto traccia per portare a Torino Joshua Zirkzee dello United. Entrambe le operazioni sarebbero per la finestra invernale di gennaio.

Roma, Dybala cattura l'attenzione del Galatasaray: la 'Joya' potrebbe partire già da gennaio

La possibile cessione di Paulo Dybala al Galatasaray sta guadagnando attenzione nel panorama calcistico, con sviluppi recenti che suggeriscono un interesse concreto da parte del club turco.

Dybala, attualmente in forza alla Roma, ha un contratto in scadenza con la società giallorossa nel 2025, ma la sua situazione è impreziosita da una clausola di rinnovo automatico che potrebbe attivarsi se l'attaccante dovesse raggiungere le 14 presenze da almeno 45 minuti ciascuna con la maglia giallorossa. Un obiettivo sempre più vicino se si considerano le ultime uscite e la costanza con cui il sudamericano è stato schierato in campo.

Il Galatasaray avrebbe già avviato i primi contatti per valutare la fattibilità di un trasferimento, con l'intenzione di portare la "Joya" in Turchia già da gennaio. La Roma sembrerebbe aperta a questa possibilità, considerando l'argentino più un peso economico che una risorsa sportiva, viste soprattutto le sue ultime prestazioni non eccellenti.

La presidenza statunitense sarebbe preoccupata per il potenziale attivarsi della clausola che aumenterebbe significativamente lo stipendio di Dybala a 9 milioni di euro netti. In tutto questo Claudio Ranieri potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella trattativa. Il tecnico giallorosso aveva parlato chiaro in una delle sue prime conferenza stampa in merito alla situazione del fantasista numero 21: "Ho detto al Presidente che io faccio come mi pare, non voglio sapere se ha clausole o no.

La prima cosa che gli ho detto, parlo in faccia ai miei presidenti. Non so se è vero o no, ma io scelgo chi voglio".

Juventus, Giuntoli lavora sotto traccia per Zirkzee

La Juventus starebbe lavorando sotto traccia con il Manchester United per arrivare a Joshua Zirkzee, attaccante olandese non ritenuto un titolare nel club inglese.

Il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli spererebbe dunque di portare l'ex Bologna a Torino con la formula del prestito o addirittura a titolo definitivo se uscisse Dusan Vlahovic. Una possibilità complicata, visti i tempi stretti che regala la finestra invernale di gennaio ma che non può essere esclusa a priori, data l'incompatibilità crescente tra il centravanti serbo e parte della tifoseria bianconera.

Juve, Zirkzee e quelle caratteristiche farebbero comodo a Motta

Zirkzee è un attaccante versatile, non limitato al ruolo di centravanti tradizionale. La sua capacità di giocare come playmaker offensivo e di difendere il pallone lo rende un'opzione interessante per il sistema di gioco della Juventus, che potrebbe beneficiare della sua abilità nel creare opportunità per i compagni