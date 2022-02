Manuel Bortuzzo, intervistato nei giorni scorsi dal settimanale Nuovo Tv, ha parlato della sua esperienza nel Grande Fratello Vip e della storia d’amore nata all’interno della casa con Lucrezia Selassié, conosciuta ormai da tutti come “Lulù“. Il ventitreenne, inoltre, ha parlato dei suoi sogni e dei prossimi obiettivi, soprattutto in merito alla sua passione: il nuoto. Oltre allo sport, ci sarà un'importante novità per Manuel: molto presto, infatti, uscirà il film sulla sua vita, nel quale reciterà Raoul Bova, mentre un anno fa è uscito il docufilm "Ultima gara".

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo: 'Io e Lulù abbiamo voglia di vivere insieme'

Manuel Bortuzzo ha raccontato l'esperienza vissuta al Grande Fratello Vip: il ventitreenne nonostante sia stato costretto ad abbandonare la casa anticipatamente per motivi di salute, sembra aver raggiunto un obiettivo molto importante, quello di innamorarsi di nuovo. Oltre all'amore, però, Bortuzzo ha trovato anche un grande amico, come si evince anche dalle sue dichiarazioni: "Quello al Gf Vip è stato un grande percorso che mi ha insegnato a credere di più in me stesso e mi ha regalato la grande amicizia con Aldo e l'amore con Lulù" e ha aggiunto: "Io e lei abbiamo voglia di vivere insieme a Roma".

Bortuzzo: 'In famiglia sono tutti innamorati di Lulù'

Sempre durante l'intervista, Manuel Bortuzzo ha parlato di come immagina la vita con Lulù fuori dalla casa del Grande Fratello e ha confessato: "Bellissima non vedo l'ora. Siamo due matti nel nostro modo divertente di essere. Nella casa non ci siamo mai sentiti completamente liberi di vivere il nostro rapporto".

Parlando, invece, delle dichiarazioni fatte in passato dal padre Franco, nelle quali l'uomo affermava che Lucrezia Selassié non rientrasse nei gusti di Manuel, lo stesso ha risposto: "Non so perché dicesse una cosa del genere. Forse era distratto da tutto il caos. Adesso in famiglia sono tutti innamorati di Lulù" e ha aggiunto: "Mia mamma si fa i capelli come Lulù, lasciandosi davanti al viso solamente due ciuffetti.

Non vede l'ora di abbracciarla".

Manuel Bortuzzo su Aldo Montano: 'Un grande esempio per me'

Come detto in precedenza, oltre all'amore Manuel Bortuzzo ha trovato un grande amico, all'interno della casa più spiata d'Italia. Il ventitreenne ha legato sin dall'inizio con l'ex schermidore italiano Aldo Montano e con il passar del tempo la complicità tra i due è diventata sempre più forte. A tal riguardo Bortuzzo ha dichiarato: "Oltre alla passione per lo sport, io e Aldo siamo in simbiosi e ci capiamo al volo. Lui è anche un campione di vita, rimasto sempre umile. Un grande esempio per me". Per quanto riguarda, invece, la passione per il nuoto, Manuel ha parlato del suo prossimo obiettivo, le Paralimpiadi e ha confessato: "Ho già cominciato gli allenamenti in palestra, perché prima di nuotare dovrò mettermi in forma. Aldo mi sta sempre dietro e mi aiuta".