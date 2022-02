Manila Nazzaro spara a zero su Kabir Bedi dopo la diretta del GF Vip. Il clima tra i due continua ad essere particolarmente teso e, durante l'ultima puntata serale in onda su Canale 5, l'attore ha scelto di nominare di nuovo l'ex Miss Italia.

Il motivo? Secondo Kabir, Manila vorrebbe arrivare a tutti i costi in finale, motivo per il quale sarebbe "disperata". Affermazioni che hanno scatenato l'ira della showgirl la quale si è duramente sfogata con Nathaly e Antonio, puntando il dito contro il celebre attore.

Kabir Bedi contro Manila Nazzaro: tensione al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, il clima tra Manila e Kabir non è mai stato dei migliori all'interno della casa del GF Vip e già qualche settimana fa, l'attore aveva accusato l'ex Miss Italia di fare "azioni cattive suoi confronti.

Dopo un apparente confronto pacifico, tra i due si è riaccesa la polemica dopo che Kabir Bedi ha scelto di nominare Manila Nazzaro durante l'ultima puntata serale trasmessa su Canale 5.

Stando alle motivazioni di Kabir, l'ex Miss Italia sarebbe "disperata" perché sognerebbe di arrivare in finale a tutti i costi e quindi si starebbe aggrappando a tutti i più forti della casa per poter riuscire ad arrivare al suo intento.

Parole che non sono piaciute per niente a Manila che, subito dopo la diretta del GF Vip di questa settimana, ha sbottato con Nathaly e Antonio, sparando a zero contro l'attore.

Manila spara a zero su Kabir Bedi dopo la nomination al GF Vip

"Posso dirti che Kabir ha fatto una grande figuraccia, cattiva, ingiusta e gratuita. Ha colpito una mamma.

Un accanimento e un astio...", ha sbottato Manila Nazzaro visibilmente risentita per le parole usate da Kabir nei suoi confronti durante la diretta di prima serata del Grande Fratello Vip.

A quel punto sia Nathaly che Antonio hanno provato a spezzare una lancia in difesa di Kabir, alludendo al fatto che forse non voleva usare il termine "disperata", dato che ha dei problemi con la lingua italiana e non sempre usa i termini adatti.

'Parole veramente cattive', sentenzia Manila delusa da Kabir Bedi (Video)

"Non mi interessa, per me è uscito disperata e io mi sono stufata di giustificare le persone e comprenderle", ha proseguito Manila che questa volta non sembra essere intenzionata a chiarire e a passare sopra la questione.

"Quelle parole sono veramente cattive, ma come puoi dire sono disperata e voglio vincere a tutti i costi", ha sbottato ancora Manila aggiungendo poi che secondo lei, tale pensiero di Kabir sarebbe frutto dell'influenza che subirebbe da Katia e Soleil Sorge.

Ma sarà davvero così? Kabir è solo influenzato da Katia e Soleil ormai diventate "nemiche" di Manila? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.