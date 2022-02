È tempo di confronti all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, in queste ultime ore, Kabir Bedi ha messo a tacere Manila Nazzaro.

Con poche parole, ma decisamente incisivi, l'attore ha ancora una volta esplicato il suo pensiero nei confronti dell'ex Miss Italia, lasciandosi andare a delle frecciatine nei confronti di Manila che non sono passate inosservate.

Manila e Kabir ai ferri corti al Grande Fratello Vip?

Nel dettaglio, nei giorni scorsi Manila si era rifiutata di preparare del cibo per Kabir Bedi, nonostante in precedenza fosse stata sempre lei a occuparsi di questo.

Come se non bastasse, Manila ha anche nominato Kabir durante l'ultima puntata del GF Vip e così, tra i due concorrenti, si è aperta una frattura che li ha portati a essere distanti.

Questo pomeriggio, tra Kabir e Manila c'è stato un nuovo confronto nella casa di Cinecittà, durante il quale l'attore non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti dell'ex Miss Italia, che è stata messa "KO".

"Non mi sono sentita capita da te. Mi hai un po' deluso, perché ho sempre fatto le cose di cuore", ha sentenziato Manila rivolgendosi contro Kabir che tuttavia non ha incassato il colpo ed ha prontamente ribattuto.

Kabir mette a tacere Manila Nazzaro: la frecciatina al GF Vip (Video)

"Non è tuo dovere cucinare per me, ma se lo fai per Katia, Davide e non per me, allora io avevo ragione di pensare perché", ha subito sottolineato Kabir Bedi evidenziando il fatto che l'ex Miss Italia non fosse stata per niente carina nei suoi confronti.

"Poi tu mi hai nominato: hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive", ha aggiunto ancora Kabir Bedi che ha così lanciato la sua frecciatina al vetriolo nei confronti dell'ex Miss Italia, mettendola a tacere e smascherando così il comportamento della showgirl.

"La nomination non è mai contro di te. Ci sono persone con cui ho condiviso cose personali", ha provato a giustificarsi Manila anche se Kabir non è apparso per niente convinto di questa motivazione.

Manila potrebbe ritrovarsi senza Lorenzo Amoruso dopo il GF Vip

Insomma anche Kabir Bedi comincia ad essere stufo di questi doppi giochi che vengono fatti all'interno della casa del Grande Fratello Vip e ormai non resta più in silenzio.

Intanto, per Manila Nazzaro potrebbero esserci altri problemi da risolvere in futuro. In queste ore, infatti, il suo compagno Lorenzo Amoruso, si è lasciato andare a delle riflessioni molto pesanti nei confronti della showgirl.

Il motivo? Sostiene di non riconoscerla più e di aver notato un suo cambio atteggiamento negli ultimi mesi, tale da spingerlo a prendersi un periodo di riflessione per poter capire meglio il da farsi.