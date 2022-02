Le tensioni all'interno della casa del GF Vip 6 non mancano mai e, in queste ultime ore, Davide Silvestri non ha gradito l'atteggiamento del suo compagno di gioco Alessandro Basciano.

Il motivo? Dalla casa è sparito il burro di arachidi che i concorrenti avevano acquistato con la spesa settimanale e si è scoperto che Alessandro lo ha nascosto così da evitare che potesse essere consumato. Immediata la reazione di Davide che non l'ha presa per niente bene e si è scagliato duramente contro il giovane fidanzato di Sophie.

Alessandro nasconde il cibo e Davide sbotta polemico al GF Vip

Nel dettaglio, in queste ultime ore all'interno della casa del GF Vip è scoppiata la polemica per la sparizione del barattolo di burro di arachidi, che ha reso nervoso in particolar modo Davide Silvestri.

L'attore, infatti, non si è fatto problemi a puntare il dito contro l'artefice di questo "sequestro" del barattolino pregiato.

Trattasi di Alessandro Basciano, il quale avrebbe messo da parte il burro di arachidi, per evitare che lo finissero troppo in fretta, scatenando così la reazione contrariata del suo compagno di gioco.

L'attacco di Davide contro Alessandro Basciano

"Io glielo dico: Ale questa cosa non mi è piaciuto come gesto nei confronti della casa.

E poi voglio sapere anche chi c'è dietro così mi prendo le mie rivincite", ha sentenziato Davide decisamente amareggiato dal gesto di Alessandro di nascondere il cibo e in questo modo privare gli altri concorrenti del GF Vip.

"Umanamente è una cosa triste. A me è il gesto...poi ognuno fa come vuole", ha sentenziato ancora Davide Silvestri parlando con Gianluca e attaccando così Basciano per il gesto.

Riusciranno a chiarirsi oppure questa situazione creerà l'ennesima frattura nel gruppo di inquilini di questa sesta edizione?

Insomma le tensioni all'interno della casa del GF Vip non mancano mai e, proprio in queste ultime ore, anche Soleil Sorge è stata decisamente dura nei confronti dei suoi compagni di gioco.

Anche Soleil Sorge sbotta con i suoi compagni di gioco al GF Vip

Il motivo? La ragazza non ha gradito che si erano messi a parare davanti alla sua camera da letto, impedendole in quel modo di poter stare in tranquillità per fare le prove dello spettacolo che di lì a poco avrebbero messo in piedi all'interno della casa di Cinecittà.

Insomma, a distanza di un mese e mezzo circa dalla fine di questa sesta edizione del reality show Mediaset, i concorrenti cominciano a mostrare chiari segnali di cedimento.

Intanto si attende la messa in onda della prossima puntata serale del GF Vip prevista lunedì 7 febbraio 2022, la quale sarà caratterizzata dalla proclamazione del primo finalista ufficiale.